Как сделать красивое фото товара для интернет магазина

Сегодня огромной популярностью пользуется торговля через интернет магазины. Многие пользователи оценивают товар не по тому, какие у него характеристики, а больше по фото, используемому на сайте. Качественный контент обеспечивает популярность и спрос товара. Более 25000 качественных фотографий товаров различных брендов (более шестисот) собрано в сервисе https://www.squareshot.co/category/featured.

Что нужно, чтобы делать хорошие снимки для интернета

Для того чтобы сделать качественную фотографию интернет магазину, вам не нужно иметь специального сверхчувствительного оборудования, вполне можно обойтись камерой на телефоне с нормальной оптикой.

Конечно, качественное фото можно сделать при условии хорошего освещения, но для этого не обязательно покупать специальные осветительные приборы. Даже в домашних условиях с использованием картонной коробки, белого ватмана и ламп можно сделать лайтбокс. Который будет обеспечивать равномерный свет для съемки.

Особенности и тонкости

Также для изготовления качественного фото нужно приобрести штатив, чтобы можно было делать разные ракурсы при съемке. Покупать не стоит самый дешевый, так как нужна устойчивая и надежная конструкция. Можно использовать различные предметы быта, чтобы придать предмету большей реалистичности.

Качественное фото может получиться, только если вы, правильно выберете ракурс. Для начинающих фотографов лучше сразу делать несколько снимков из разных ракурсов, чтобы научиться подбирать оптимальное решение в соответствии с освещением и условиями съемки. Когда снимков много, то из них можно подобрать что-то стоящее.

В зависимости от того какая продукция предусматривается для реализации снимать ее нужно в разных вариантах. Для одежды или спортивной формы лучше предметы показывать в динамике, таким образом, покупатель сможет более точно определить интересующие его моменты.

Для хорошего снимка важно также правильно подобрать расстановку для предмета. Стоит понимать, что подобных продуктов на рынке очень много и каждый делает примерно одну и ту же композицию, но с разных ракурсов. Если вы сделаете подачу оригинальной, то такое изображение сможет привлечь больше пользователей.

Для тех людей, которые делают фото для разового оформления, например на доску объявлений, то можно пробовать себя в любом стиле съемки. В том случае когда вы планируете постоянно пополнять свой контент, необходимо иметь свой определенный стиль, тогда ваш товар смогут узнавать даже по изображению.