«Без потерь они бы стояли на пьедестале». Как сборная по художественной гимнастике оценила финал Олимпиады
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«Без потерь они бы стояли на пьедестале». Как сборная по художественной гимнастике оценила финал Олимпиады

9 августа 2021

Гимнастки и главный тренер сборной отреагировали на результат в финале для Общественную Спорт.

На Олимпиаде-2020 в Токио украинские художественные гимнастки заняли седьмое место в финале группового многоборья, повторив результат прошлых Игр-2016 в Рио. Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Мариола Боднарчук и Дарья Дуда стали последними представительницами Украины, которые выступили на этих Играх.

Гимнастки допустили ошибок и ухудшили свой результат по сравнению с квалификацией, где украинки были шестыми. Читайте также: Украина-седьмая в последнем финале Олимпиады-2020 по художественной гимнастике после выступления гимнастки поделились впечатлениями с общественное Спорт. «сегодня мы не все сделали, не все показали, что могли, – считает капитанка команды Анастасия Возняк. — Поэтому седьмое место.

Я думаю, что это справедливое место для нас. Мы сегодня не выполнили то, что должны были сделать». «Было очень тяжело, — призналась Ева Мелещук, которая до недавнего времени еще выступала в индивидуальной программе. — Особенно выступать, когда пустые трибуны.

Для нас это необычно, но таковы правила, таковы условия. Было тяжело, но мы прошли этот путь, и мы все равно рады и будем помнить только хорошее».

Читайте также: «Россия» впервые за 25 лет не выиграла ни одного «золота» в художественной гимнастике на мировых турнірахУкраїнки позитивно восприняли победу над сборной Болгарии ОКР, ведь видят в этом новые возможности для борьбы за медали и мотивацию. «Конечно, это вдохновляет, потому что понимаю, что у каждой страны есть шанс и что гимнастика в мире растет, что есть очень много конкурентоспособных стран, – говорит Ева. — И это круто, потому что когда есть конкуренция, хочется еще больше работать и быть лучшими из лучших».

Что сказала тренерша разочарованной выступлениями подопечных осталась главная тренер сборной Ирина Дерюгина. «У нас была очень хорошая команда.

Возможно, немного не повезло с жеребьевкой. Они выступали первыми. И реально что-то случилось с командой, которая сегодня пришла совершенно не в том настроении. Как будто они закончили уже вчера». «Вчера команда боролась.

Им вполне было достаточно выполнить без потерь все, что у них есть, и они бы стояли там – на пьедестале. Но, наверное, чего-то не хватило».



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