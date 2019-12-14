Где находятся администрации районов Санкт-Петербурга

Для того чтобы решить многие проблемы в том или ином районе, приходится обращаться в его администрацию. Это касается и Петербурга, поэтому важно знать, где находятся администрации различных районов этого города. Найти адреса всех государственных учреждений Питера можно на сайте http://org-spb.ru/.

Центральный район

Администрация этого района располагается по адресу: Невский проспект, дом 176. Подъехать на автомобиле к самому зданию может быть непросто, однако можно найти место для парковки неподалеку.

Добраться пешком не составит затруднений. Рядом располагается автобусная остановка. На ней останавливается довольно много различного общественного транспорта, так что не составит труда добраться до администрации и таким путем.

Московский район

Администрация расположилась по адресу: Московский проспект, дом 129. Неподалеку остановка для общественного транспорта, пешком дойти также не составит труда. А вот с парковкой для автомобиля могут быть проблемы, впрочем, как и во многих других районах и районных центрах любого мегаполиса.

Адмиралтейский район

Адрес администрации: Измайловский проспект, дом 10. Если идти пешком, придется проходить по улицам с большим дорожным движением, что негативно сказывается на дыхательных путях. Однако рядом есть остановка для общественного транспорта. При желании можно найти место для парковки.

Кронштадтский район

Администрация находится по адресу: проспект Ленина, дом 36. Рядом находится река, поэтому воздух тут лучше, чем на многих других проспектах, однако непривычному к мегаполису человеку все равно будет непросто идти к зданию пешком. Но рядом есть остановка для общественного транспорта.

Администрации других районов

Здание администрации по Выборгскому району расположилось по адресу: Большой Сампсониевский проспект, дом 86. Управление Пушкинского района расположилось на Октябрьском бульваре в доме 24. Администрация Василеостровского района располагается на Большом проспекте Васильевского Острова, в доме 55.

Управление курортного района находится на площади Свободы, в доме 1. Во Фрунзенском районе здание администрации расположилось в доме 46, на улице Пражская. В районе Калининский управление находится на Арсенальной набережной, в доме 13, корпусе 1. Администрация Красносельского района расположилась на улице Партизана Германа, в доме 3.

Управление Невского района находится по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 163. В Приморском районе – на улице Савушкино, в доме 83. В Красногвардейском районе – на Среднеохтинском проспекте, в доме 50. В Кировском районе – на проспекте Стачек, в доме 18. В Петроградском – на Большой Монетной улице, в доме 19. В Коллинском – на Бульваре Победы, 1. В Петродворцовом – на Калининской улице, 7.