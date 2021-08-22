42-летний Мэнни Пакьяо проиграл первый бой с 2017 года и намекнул на завершение карьеры

Пакьяо считает, что много сделал для бокса и хочет помогать филиппинцам. 42-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) провел первый бой за последние два года и потерпел в нем поражение от кубинца Йордениса Угаса (27-4, 12 KO).

Подготовка к этому поединку длилась менее двух недель: соперником Пакьяо должен был стать американец Эррол Спенс-младший-чемпион WBC и IBF, который еще не терпел поражений в профиринге. Однако Спенс отказался от боя из-за травмы глаза, и его заменил угас, который был заявлен в андеркарде.

Победителя 12-раундового чемпионского боя за пояс WBA (Super) в полусреднем весе определили по единодушному решению судей: 116-112, 115-113, 116-112 в пользу Угаса. Для Пакьяо-это первое поражение с 2017 года.

На протяжении боя кубинец действовал первым номером, он даже однажды отправил Мэнни на настил ринга, но рефери не классифицировал падение как нокдаун. По данным CompuBox, кубинец нанес на 21 точный удар больше, чем 42-летний Пакьяо, был более успешным и точным в силовых ударах и джебах.

Таким образом Пакьяо не смог вернуть себе чемпионский пояс WBA (Super) в полусреднем весе, который пол года назад у него забрали и отдали как раз Угасу. Мэнни получил этот пояс в предыдущем бою (еще в 2019 году), но из-за отсутствия поединков потерял звание чемпиона.

Читайте также: Украинец Деревянченко получил право на бой за статус претендента на пояс WBC в средней вазиосмотр боя Пакьяо-угас: видео сказали боксеры после бояйорденис угас " прежде всего, хочу поблагодарить Мэнни Пакьяо за то, что подарил мне этот момент в ринге. Я говорил тебе, что я – чемпион WBA, и я это сегодня показал.

У нас было всего две недели, чтобы подготовиться, но я слушал свой угол, и все получилось. Я жил в тени Мэнни в течение года.

Теперь мы все решили в ринге, – заявил кубинец. – Я – воин. Я занимаюсь этим с шести лет.

Глубоко в душе я знал, что он меня не победит. Ключом к поединку было заставить его двигаться и поколебать его равновесие”.

Мэнни Пакьяо « я знал его стиль, но не мог двигаться. В свои ранние годы я бы его перебоксировал, но этого чувствовал боль в обеих ногах со второго до последнего раунда.

Я сделал все, что мог, но этого было недостаточно. Никаких оправданий». «Я сделал много для бокса, а бокс сделал много для меня.

Теперь я хочу провести время с семьей и подумать о моем будущем в боксе». «Не знаю, [буду ли продолжать боксерскую карьеру]. Я объявлю о своем окончательном решении, [буду ли баллотироваться в президенты Филиппин]в таком случае заниматься профессиональным боксом он не сможет. , в следующем месяце.

Знаю, что это большая проблема, значительно более сложная работа, чем бокс. Но я хочу помогать людям».

Что известно для 42-летнего филиппинца это был первый бой за два года и первое поражение с 2017-го. Всего это восьмое поражение Пакьяо в карьере при 62 победах и двух ничьих.

Со Спенсом-младшим угас стремится встретиться в следующем бою, но не против реванша и с Пакьяо, если тот захочет. Читайте также: «Если проблемы останутся — отменим поединок».

Почему бой Фьюри-Уайлдер 3 может не состояться-таков Йорденис Угас35-летний кубинец, на счету которого 27 побед в профессиональном боксе, в том числе 12 нокаутом, и четыре поражения. В 2019-м дрался за пояс WBC, но проиграл американцу Шону Портеру.

Год назад, в сентябре 2020-го, получил титул WBA (Regular) в поединке с американцем Абелем Рамосом. Чемпион мира 2005 года в любительском боксе, бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине.