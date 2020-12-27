Одним из наиболее популярных способов упаковки готовой продукции является применение коробок и ящиков, изготовленных из гофрокартона.

Обладая широкими возможностями гофрокаротон позволяет получить не только надёжную и прочную упаковку, но придать ей индивидуальные особенности, позволяющие отличить производителя на фоне других конкурентов. Красивая упаковка из этого материала позволяет успешно решать маркетинговые задачи по продвижению товара. Широкий выбор гофроящик представлен на сайт компании ЛидерПак по этой ссылке.

Виды гофротары

Гофрокартон представляет собой трёхслойный материал. Между ровными внешним и внутренним листами расположена специальная прокладка – гофра. Из гофрокартона изготавливают следующие виды тары:

ящики;

лотки;

коробки;

короба;

тару специальной формы и размеров по отдельному заказу.

Стандартный гофроящик изготавливается в форме прямоугольного параллелепипеда и имеет четыре боковых цельных грани; нижней части состоящей из четырёх клапанов и закрывающейся крышки.

Прочная конструкция позволяет располагать в таком ящике товары с большими массогабаритными характеристиками. Для продукции небольших размеров изготавливают ящики меньших габаритов из более тонкого гофрокартона.

Гофролоток полностью по форме напоминает ящик, только в нём отсутствует крышка. Они предотвращают размещённый внутри товар от повреждений во время транспортировки при боковых ударах. Для обеспечения повышенной надёжности в тару устанавливают перегородки из такого же материала.

Гофрокоробки и короба обычно изготавливают из белого материала, на котором наносится название товара или логотип фирмы изготовителя. Кроме этого на поверхность коробки может наноситься краткое описание товара, его количество в коробке и масса, как самого товара, так и с упаковкой.

Преимущества и область применения

Упаковка из гофрокартона обладает следующими преимуществами:

благодаря внутренней структуре обладает хорошей прочностью;

имеет незначительный вес, что облегчает её транспортировку и упрощает работу при создании гофрокоробов и гофроящиков;

простота в производстве;

многообразие формы и внешнего оформления;

для изготовления такой тары используют только экологически безопасное сырьё;

стойкость к внешним механическим воздействиям позволяет сохранить в целости даже самый хрупкий товар или изделие;

прочность конструкции позволяет использовать гофротару в течение длительного времени, что снижает расходы на упаковку и логистику.

Существенным достоинством гофроящиков и гофрокоробок является их большое многообразие, доступность и низкая себестоимость.