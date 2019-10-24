Гофрокартон: особенности, преимущества и виды материала

Гофрокартон является основным многослойным материалом для изготовления различных упаковок, применяемых в промышленной и продовольственной продукции.

На сегодняшний день данный материал довольно востребован и популярен благодаря множеству преимуществ, среди которых небольшой вес, отличные прочностные и амортизационные свойства, а также низкая стоимость. Упаковки из этого материала пригодны для перевозки абсолютно любого груза: от овощей и фруктов до лекарств и посуды из фарфора.

Понятие и особенности

Гофрированным называется сложенный мелкими складками картон, отличающийся от обычного картона высокой жесткостью и прочностью. Стоит учитывать тот факт, что такая упаковка является достаточно практичной, компактной, подходящей для любого товара, легкой и полностью безопасной.

Также гофрированный картон может принять любую форму и размер, поэтому упаковки из данного картона применяются как для небольших изделий, так и для крупногабаритной техники вроде телевизора, стиральной машины, холодильника и так далее.

Достаточно много компаний предлагают услуги изготовления упаковок из гофрокартона любых габаритов и качества прочности, поэтому абсолютно каждый потребитель сможет найти подходящую упаковку или тару. Например, если вы хотите заказать картонные коробки в Ростове-на-Дону и Ростовской области, то можно обратиться на фабрику «ГЛАВКОРОБ» (Каталог гофрокартона: glavkorob.ru/products/gofrokarton/)

Виды гофрированной упаковки

Различают три основных разновидности:

Для транспортировок (изготавливается из прочного многослойного картона, её главное предназначение заключается в безопасном упаковывании больших и тяжелых товаров и их защите от повреждений при транспортировке); Потребительская (менее многослойная и имеет меньшую прочность). Обычно, на него наносят логотипы компаний, используют цветную печать для привлечения внимания; Производственная (изготовляется из многослойного прочного картона, предназначена для упаковывания более тяжелых товаров).

Преимущества

Упаковка и тара из гофрированного картона обладает множеством важных преимуществ, среди которых: минимальные затраты на создание упаковки, дешевизна материала, малая стоимость перевозок, небольшой вес, высокая стойкость к различным ударам, возможность упаковывать абсолютно любых габаритов и видов товара, а также экологическая безопасность.

Заключение

Гофрокартон является самым популярным и востребованным упаковочным материалом в мире. Стоит отметить, что сегодня спектр использования данного материала становится всё шире и шире.

Упаковка и тара, изготовленная из гофрокартона, имеет множество преимуществ и особенностей, благодаря которым большинство процессов современной жизни можно удешевить либо упростить.