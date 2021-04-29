Перед владельцем жилища иногда возникает необходимость проводить генеральную уборку. Но это занятие трудоёмкое и весьма хлопотное, что для многих не приемлемо. Она занимает большое количество времени, так как перечень проводимых работ, в сравнении с еженедельной уборкой, более обширный.

Специалисты советуют проводить такой тип уборки жилого пространства хотя бы дважды в год. Но многие люди из-за активного образа жизни просто не в состоянии успеть это сделать.Но отчаиваться не стоит. Ведь можно воспользоваться услугами специально предназначенных клининговых компаний. Полезно будет знать, что клининговая компания CleanField качественно выполнит любой вид уборки в СПб по доступным ценам.

Главным отличием генеральной уборки от поддерживающей является удаление загрязнений в местах с трудным доступом. Но ведь в доме присутствуют и места, куда без стремянки достать попросту невозможно.

В том случае, когда их не очищать хотя бы периодически, даже от поддерживающей уборки не будет никакого эффекта. Помимо этого, с течением времени могут образовываться в таких местах пылевые клещи и плесень, грибок.

Это может приводить к развитию разнообразных заболеваний. Наиболее часто встречаются патологические состояния внутренних органов, которые спровоцированы инфекциями и грибками, дерматиты и астма, аллергия.

Стадии уборки

Не все хозяйки знают, с чего лучше всего начинать делать генеральную уборку.

Именно по этой причине рекомендуется создать специальный список проводимых манипуляций и их очерёдность. Также нужно будет определиться с необходимыми чистящими средствами и приспособлениями, с инвентарём.

Лучше всего уборку делать тогда, когда окна можно будет открыть. Так пары химии скорее выветрятся. После проводится очистка потолочной поверхности и стен. Все элементы, которые являются декором, необходимо снять и убрать с них всю пыль и загрязнения.

Также на этом этапе очищаются приборы освещения. Далее проводится влажная уборка. Последующий этап включает очистку мягкой мебели и ковровых покрытий от разнообразных загрязнений. Когда это будет сделано, можно переходить к очистке санузла.

Вымыть в нём все предметы сантехники и иной мебели. Стоит отметить, что лучше всего применить чистящие агрессивные средства. Сложной стадией является и уборка кухонного пространства.

Тут также стоит очистить всю бытовую технику и поверхности от жира и загрязнений. По окончании работ проводится мытьё пола по всему дому и расставление предметов по местам.