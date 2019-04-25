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Что такое ОСАГО и КАСКО простым языком?
25 апреля 2019

Очень многие жители мегаполиса отказываются от покупки личного автомобиля не по причине завышенной стоимости, а из-за страха попадания в ДТП. Действительно, личное авто уже давно перестало быть роскошью для человека, имеющего постоянный уровень дохода. Однако, автомобили по цене могут различаться в десятки тысяч раз. Обыватель отдаёт себе отчёт в том, что при попадании в ДТП и признании его виновным, именно он должен будет оплачивать ремонт пострадавшему. А что, если пострадавший автомобиль – это Bentley Mulsanne?

Страхи означенного рода могут остаться в прошлом. На сайте https://yourkasko.ru Вы сможете заказать полис КАСКО онлайн! Все условия находятся в свободном доступе. Более того, предложенный калькулятор даст возможность рассчитать фактическую стоимость полиса в Вашем конкретном случае.

КАСКО или ОСАГО: что лучше?

КАСКО или ОСАГО: что лучше?

Сравнивать полисы КАСКО и ОСАГО также некорректно, как сравнивать автомобиль и велосипед (хоть можно ездить и на том, и на этом). Комплексное автомобильное страхование кроме ответственности обеспечивает тотальную защиту Вашего транспортного средства.

Иными словами, страховая компания обязательно выплатит стоимость ремонта авто, если владелец полиса попадёт в одну из следующих ситуаций:

  • автомобиль угнан;
  • автомобиль попал в ДТП (не имеет значения, кто виновник – страховка будет выплачена держателю полиса);
  • автомобиль повреждён не в ДТП (на стоянке на авто упал снег с кровли и т.д.);
  • автомобиль был повреждён по собственной вине владельца.

Чтобы ни произошло с автомобилем, КАСКО всегда обеспечит его восстановление. Однако, важно отметить, что полисы КАСКО выдаются лишь на автомобили, возрастом не старше трёх лет!

Кроме этого, в случае угона выплата полной стоимости авто будет задержана (скорее всего, наверняка). Страховщик должен убедиться в том, что его не обманывают. Также важно знать, что каждый факт ДТП для КАСКО должен фиксироваться работниками ДПС.

ОСАГО: страхование не авто, а ответственности

ОСАГО: страхование не авто, а ответственности

В случае с ОСАГО, Вы страхуете собственную ответственность. То есть, если Вы являетесь виновником ДТП, полис ОСАГО выплатит за Вас стоимость ремонта пострадавшему.

Важно отметить, что в ряде аварийных случаев определить реального виновника не представляется возможным. То есть, в некоторой мере виноваты оба автомобилиста (оба нарушили существующие ПДД).

При таком варианте стоимость восстановления будет разделена и составит не более 50% от общей стоимости ремонта. Для судов подобные дела не являются новинкой. Только суд может постановить процентный уровень вины каждого участника ДТП.

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В видео подробно рассказывается об отличиях КАСКО и ОСАГО:

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