Где отдохнуть в частном секторе Абхазии

Абхазия является очень красивой страной расположенной на побережье Чёрного моря и населённая добродушными и гостеприимными людьми. Отдыхающих и туристов поражает её первозданная красота и мягкий субтропический климат.

Трудно отвести взгляд от красоты зелёных гор, украшенных белоснежными вершинами. Абхазия славится множеством горных ручьёв и рек с кристально чистой и вкусной водой. Тому кто однажды отдыхал в этой экзотичной стране, обязательно захочется приехать в эту страну ещё. Ознакомиться с предложениями по аренде жилья в частном секторе Абхазии можно здесь.

Отдых в частных домах Абхазии.

Частный сектор предлагает отдыхающим и туристам хорошие условия проживания и интересные экскурсии. Частные дома хозяева, которых предлагают у них отдохнуть:

дом, находящийся на улице Аптечной. Частный дом находящийся на тихой, удивительно зелёной улице, совсем недалеко от моря. Отдыхающим предлагаются чистые и уютные комнаты относящиеся эконом-класса, предоставляется Wi-Fi, а также парковка у дома, во дворе для услуг гостей имеется мангал. Хозяева могут встретить гостей в городе Адлере или прямо на границе;

Частный дом находящийся на тихой, удивительно зелёной улице, совсем недалеко от моря. Отдыхающим предлагаются чистые и уютные комнаты относящиеся эконом-класса, предоставляется Wi-Fi, а также парковка у дома, во дворе для услуг гостей имеется мангал. Хозяева могут встретить гостей в городе Адлере или прямо на границе; частный дом, находящийся в самом центре Цандрипша. Предоставляется: общая кухня, комнаты, которые относятся к эконом-классу. Рядом находятся: объекты инфраструктуры. До моря всего 500 метров. Возможен трансфер из города Адлера;

Предоставляется: общая кухня, комнаты, которые относятся к эконом-классу. Рядом находятся: объекты инфраструктуры. До моря всего 500 метров. Возможен трансфер из города Адлера; частный дом, называющийся "Роза ветров." Подходит для полноценного отдыха всей семьёй. Отдыхающим предлагаются уютные комнаты с окон которых хорошо видно море, в доме две кухни, во дворе есть мангал, у дома парковка для авто. При желании возможна доставка отдыхающих на сероводородные лечебные источники, доставка гостей производится до источников и обратно;

Подходит для полноценного отдыха всей семьёй. Отдыхающим предлагаются уютные комнаты с окон которых хорошо видно море, в доме две кухни, во дворе есть мангал, у дома парковка для авто. При желании возможна доставка отдыхающих на сероводородные лечебные источники, доставка гостей производится до источников и обратно; частный дом, находящийся на улице Лапстинской. Находится в тихом и удивительно живописном уголке. Подойдёт для отдыха семейных пар с детьми, отдыхающим предоставляются, совсем недорого, комнаты со всеми удобствами, небольшой уютный дворик, по желанию, организовываются экскурсии.

Лечебные источники Абхазии.

В Абхазии можно не только прекрасно отдохнуть, но и поправить своё здоровье. Наиболее известным термальным источником является источник находящийся в горном селе Кындыг.

Тёплая вода здесь падает с высоты более 10 метров, так что находясь некоторое время под мощными струями, можно получить неплохой лечебный массаж. На поверхность термального источника всплывает уникальная целительная грязь, которую используют в лечебных целях.