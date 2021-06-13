Где можно выгодно обменивать биткоины на рубли

Криптовалюта и, в частности, биткоины, прочно и надолго вошли в жизнь современного человека. Некоторые майнят биткоины, другие играют на бирже криптовалют, третьи могут принимать оплату биткойнами за товары и услуги и т.д. Несмотря на то что этот вид криптовалюты стал невероятно популярным и его признало большинство стран мира, за пределами интернетп пока никакой альтернативы, которую можно потрогать и пощупать нет.

Поэтому многие выводят биткоины, переводя их в рубли, чтобы хранить на банковском счёте, либо тратить. Но, как и где выгодно обменять биткоины на рубли, чтобы минимизировать свои потери в результате такой операции? Удобная подборка из 12 лучших обменников криптовалюты доступна на сайте factroom.ru.

Как и где выгодно обменять биткоины на рубли

Это в основном онлайн-площадки, так как речь идёт о криптовалюте. Формат их может быть разным. Наиболее популярны и востребованы следующие варианты:

Обменники. Они позволяют обменять биткоины на рубли и наоборот с выводом средств на банковскую карту, электронный кошелек, банковский счёт и не только. Являются одним из самых популярных способов обмена криптовалюты.

P2p-площадки. В данном случае обмен осуществляется между двумя людьми. Первый хочет обменять криптовалюту на рубли, другой — наоборот. А площадка в данной ситуации выступает в качестве посредника, находя этих людей и берёт за свои услуги небольшую комиссию. Главным плюсом является надежность, так как площадка является дополнительным гарантом того, что всё пройдёт гладко и чисто.

Биржа. Возможность вывода криптовалюты фиатными деньгами предоставляют многие биржи, которые работают с биткоинами. Актуальный курс можно найти прямо на сайте биржи, узнать подробнее об условиях обмена и вывести удобным для себя способом.

Как правильно обменять биткоины на рубли

Вариантов много, но спешить ни в коем случае нельзя. Если выбрать площадку для обмена с не очень выгодными условиями, клиент потеряет приличную сумму.

В случае если это оказалась мошенническая площадка, он может потерять все деньги. Поэтому прежде чем пользоваться услугой того или иного обменника, необходимо проверить тщательно его репутацию, внимательно изучить отзывы, рейтинги, а также перепроверить доменное имя и название, так как многие мошенники копируют известные сайты меняя что-то незначительное.

Убедившись в том, что площадка надёжная, для начала можно попробовать обменять относительно небольшую сумму. Если всё в порядке, нет никаких задержек и деньги поступили на счёт, дальше можно уже выводить и более крупную сумму с обменом.