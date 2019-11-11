Где лучше отдыхать в Абхазии зимой

Зима делает Абхазию привлекательной и необычной. Ни один турист не останется равнодушным после посещения местных достопримечательностей в этот период. Снять дом в Абхазии по доступной цене можно здесь.

Популярные направления для отдыха

Зимой туристы предпочитают отдыхать в Гаграх, Сухуми, Пицунде и Новом Афоне. Популярность этих направлений связанна с хорошо развитой инфраструктурой.

Основная часть заведений Сухуми доступна на протяжении всего года. Кафе и клубы города известны развлекательными программами и проведением праздничных мероприятий на Новый год.

Практически все заведения Пицунда, Нового Афона и Гагр зимой закрываются. Открытыми остаются только те, которые предусмотрены на территории здравниц и отелей.

Отдых в Абхазии в зимний период не лишен некоторых нюансов, на которые следует обратить внимание. Например, центральное отопление практически не применяется. Для отопления квартир и отелей используют обогреватели, камины и сплит-системы.

Достопримечательности Нового Афона

Новый Афон популярен со времен СССР. Курортный городок знаменит своими историческими и природными достопримечательностями. Зимой туристы могут посетить такие известные места, как:

Новоафонские пещеры. древнюю крепость Анакопия. Симоно-Канаитский монастырь.

Перечисленные места доступны для посещения, в течение всего года.

Гагра, Пицунда и Сухуми

Гагра известна своими термальными сероводородными источниками. Зимой, здесь можно подлечить нервную систему, сердце, позвоночник и оздоровить кожу.

Пицунда знаменита одноименным храмом, многолетняя культура которого завораживает. Собор, также известен проводимыми органными концертами.

Сухуми известен замком Баграта, Сухумской крепостью и Беслетским мостом. Туристам рекомендуется побывать в питомнике для обезьян и ботаническом саду. Знакомство с национальной кухней и проба хорошего местного вина согреет и добавит сил в прохладные вечера.

Оздоровиться в Сухуми возможно на термальном источнике Кындыг, который расположен вблизи города. Кроме этого туристам доступны: лечебные грязи, сероводородный бассейн и гидромассаж.

Отдельного внимания заслуживает озеро Рица. Его главная особенность заключается в том, что в холодное время года оно не покрывается льдом. Необычное озеро окружают заснеженные скалы и хвойные деревья, место наполнено сказочной атмосферой.

Частный сектор

Зима в республике – время падения цен, снижается стоимость жилья и продуктов питания. Совершать покупки лучше всего на рынках, здесь можно приобрести товар с хорошей скидкой. Зимой, значительно дешевеют фрукты, например 1 кг. мандаринов, можно купить всего за 30 рублей.

Абхазия – красивая и необыкновенная страна, от посещения которой останутся приятные воспоминания.