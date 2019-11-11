Где лучше отдыхать в Абхазии зимой

Зима делает Абхазию привлекательной и необычной. Ни один турист не останется равнодушным после посещения местных достопримечательностей в этот период. Снять дом в Абхазии по доступной цене можно здесь.
Популярные направления для отдыха
Зимой туристы предпочитают отдыхать в Гаграх, Сухуми, Пицунде и Новом Афоне. Популярность этих направлений связанна с хорошо развитой инфраструктурой.
Основная часть заведений Сухуми доступна на протяжении всего года. Кафе и клубы города известны развлекательными программами и проведением праздничных мероприятий на Новый год.
Практически все заведения Пицунда, Нового Афона и Гагр зимой закрываются. Открытыми остаются только те, которые предусмотрены на территории здравниц и отелей.
Отдых в Абхазии в зимний период не лишен некоторых нюансов, на которые следует обратить внимание. Например, центральное отопление практически не применяется. Для отопления квартир и отелей используют обогреватели, камины и сплит-системы.
Достопримечательности Нового Афона
Новый Афон популярен со времен СССР. Курортный городок знаменит своими историческими и природными достопримечательностями. Зимой туристы могут посетить такие известные места, как:
- Новоафонские пещеры.
- древнюю крепость Анакопия.
- Симоно-Канаитский монастырь.
Перечисленные места доступны для посещения, в течение всего года.
Гагра, Пицунда и Сухуми
Гагра известна своими термальными сероводородными источниками. Зимой, здесь можно подлечить нервную систему, сердце, позвоночник и оздоровить кожу.
Пицунда знаменита одноименным храмом, многолетняя культура которого завораживает. Собор, также известен проводимыми органными концертами.
Сухуми известен замком Баграта, Сухумской крепостью и Беслетским мостом. Туристам рекомендуется побывать в питомнике для обезьян и ботаническом саду. Знакомство с национальной кухней и проба хорошего местного вина согреет и добавит сил в прохладные вечера.
Оздоровиться в Сухуми возможно на термальном источнике Кындыг, который расположен вблизи города. Кроме этого туристам доступны: лечебные грязи, сероводородный бассейн и гидромассаж.
Отдельного внимания заслуживает озеро Рица. Его главная особенность заключается в том, что в холодное время года оно не покрывается льдом. Необычное озеро окружают заснеженные скалы и хвойные деревья, место наполнено сказочной атмосферой.
Частный сектор
Зима в республике – время падения цен, снижается стоимость жилья и продуктов питания. Совершать покупки лучше всего на рынках, здесь можно приобрести товар с хорошей скидкой. Зимой, значительно дешевеют фрукты, например 1 кг. мандаринов, можно купить всего за 30 рублей.
Абхазия – красивая и необыкновенная страна, от посещения которой останутся приятные воспоминания.