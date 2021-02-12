Где и как срочно взять деньги под залог ПТС

Столкнувшись с финансовыми проблемами, когда срочно понадобилась крупная сумма денег, многие люди не знают, где ее взять. Не всегда это можно сделать в банке, например, из-за отсутствия официальной работы, наличия других еще не полностью выплаченных кредитов или испорченной кредитной истории.

Владельцы автомобилей имеют возможность взять кредит под залог своего транспортного средства. Получить деньги под залог ПТС автомобиля в Омске можно на сайте компании https://omsk.partner-invest.ru/zaimy/zaim-pod-zalog-pts/.

Причем, если обратиться не в банк за данной услугой, а в автоломбард, процесс оформления кредита будет намного быстрее. И уже через пару часов заемщик получит деньги наличными или переводом на карту.

Лучше выбрать вариант, когда кредит выдается под залог ПТС и машину там оставлять не нужно. Это намного удобнее, так как не все готовы расставаться, пусть даже на время со своим автомобилем.

Где получить срочно займ под залог авто

Обратиться за этой услугой можно в:

Банк

МФО, если такая услуга есть в перечне

Автоломбард

Финансово-кредитную организацию

И даже к частному лицу.

Самый удобный способ — взять займ в автоломбарде.

Он специализируется на таких услугах. А из-за жесткой конкуренции в данной сфере, каждая компания пытается предложить наиболее выгодные условия.

На что обращать внимание при выборе автоломбарда

Компания не должна быть создана вчера или месяц назад.

О ее присутствии должна быть хоть какая-то история в интернете, отзывы. Желательно, чтобы о ней упоминали на тематических форумах, в рейтингах и обязательно в положительном ключе.

Но, здесь нужно быть внимательным, чтобы это не были заказные хвалебные оды. Все идеально и приторно-сладко быть не может. Учитываются условия предоставления займа, сроки, способы получения клиентом суммы, внесения ежемесячных платежей и так далее.

Как получить срочно займ под залог ПТС

Алгоритм следующий:

Зайти на сайт автоломбарда

Заполнить специальную форму и пожать заявку

Дождаться звонка менеджера и последовать дальнейшим инструкциям

Дождаться результатов оценки

Ознакомиться с условиями, на которых компания согласна предоставить займ

Если они устраивают, заключить с ней договор, внимательно ознакомившись с ним, предоставив документы на авто и паспорт, чтобы удостоверить свою личность

Получить деньги наличными или на карту.

Машину при этом никуда отдавать не нужно. Она регистрируется как залоговое имущество, но владелец может пользоваться ею.

Он не имеет права продавать, менять, дарить ее пока не выплатит долг. Вносить ежемесячные платежи важно вовремя, так как это тоже разновидность кредита.

В противном случае просрочки негативно отразятся на общей кредитной истории.