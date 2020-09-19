Счетчик газа TZ/Fluxi – это турбинный тип газовых счетчиков. Его предназначение – измерение объёма природного газа и других неагрессивных газов во время проведения коммерческого учета. Такие счетчики используют на газораспределительных станциях, котельных и других промышленных объектах. Немецкие счетчик газа Delta от компании Itron по выгодным ценам представлены на сайте https://vest-m.com.ua/gazifikacyia/schetchiki-gazovye/tz-fluxi-10073873/.

Характеристики счетчиков газа

Максимальный уровень давления – до 100 бар

Температурный диапазон работы – от -30 С до +60 С

Динамический диапазон – до 1:30 (зависит от типоразмера)

Номинальный диаметр – 50-500 мм

Типоразмеры – от G65 до G6500

Объёмные расходы – 8-10000 м³/ч

Виды счетчиков

Различают турбинные газовые счетчики по уровню автоматизации процесса измерений и обработки исходных результатов.

для автоматических измерений переменных контролируемых характеристик с вычислительными приборами обработки итогов измерений и приборами с ручным вводом значений условно-постоянных характеристик или же ручной корректировкой итогов измерений и вычислений;

для самодействующих измерений всех контролируемых характеристик с вычислительными приборами обработки итогов измерений.

Сфера применения

Современные турбинные газовые счетчики обустроены автономными электрическими системами. Они показывают количество потребленного газа, дают сигнал о сбоях в работе прибора, регулярно проводят проверку системы.

Все это отображается на отдельном мониторе. Также счетчик сигнализирует в случае несанкционированного подключения. Благодаря этим способностям счетчик предназначен для промышленных предприятий и на газопроводах.

Следует отметить, что такие приборы нельзя устанавливать в местах скопления конденсата. Останавливать свой выбор необходимо на таком типе счетчика, датчик температуры которого располагается в корпусе самого счетчика.

Среди основных достоинств турбинных счетчиков выделяют энергонезависимость, низкий уровень шума, надежность конструкции, простота обслуживания, отсутствие пульсации и достаточное количество типоразмеров. В свою очередь есть и недостаток. К нему относится динамическая погрешность, которая присутствует при прерывистом режиме работы.

Важно придерживаться всех правил установки турбинных счетчиков. Перед эксплуатацией прибора необходимо проверять правильность его установки. Помните, что такие счетчики не подлежат ремонту в условиях эксплуатации.

Ремонтами занимается только фирма, которая производит турбинные счетчики. Проверка работоспособности проводится 1 раз в 6 лет назначенной комиссией.