Фреоны: какие бывают и где используются

Фреоны – это особые вещества, которые отдают тепло в процессе конденсации и забирают его при испарении. Цвета они не имеют, активно используются в холодильной промышленности в качестве хладагента. Важно своевременно дозаправлять или заменять фреон, чтобы оборудование функционировало нормально и в течение долгого времени.

Немного о характеристиках фреонов

У этого материала есть определенные характеристики.

Главная из них, как уже упоминалось – способность забирать и отдавать тепло. Именно поэтому их применяют в холодильниках, системах кондиционирования, другом схожем оборудовании.

Фреон не взрывается. Напротив, он может быть применен при тушении огня, так как отлично перекрывает доступ к кислороду.

Вещество применяется не только в холодильном оборудовании. Его используют при производстве различных аэрозолей в парфюмерной и медицинской сферах. Еще фреон применяется еще в одной сфере – его задействуют при изготовлении пенопласта и схожих материалов, он необходим для вспенивания.

Какие бывают фреоны

На рынке сегодня представлены десятки подобных веществ.

Поговорим о некоторых из них. Фреон R22 до начала действия Монреальского протокола был самым востребованным хладагентом, вся техника заправлялась именно им.

Сейчас используется в основном в системах кондиционирования. Он взрывобезопасен, обладает превосходными термодинамическими и теплофизическими свойствами.

Фреон R410-A представляет собой жидкость высокого давления без запаха. Материал экологически безопасный, химически стабильный, так что его активно применяют в современных системах кондиционирования, низкотемпературных системах охлаждения, тепловых насосах. Именно это вещество обычно используется в качестве альтернативы хлорсодержащему фреону R22.

Поставляется в контейнерах, продукт должен храниться в определенных условиях – без прямых ультрафиолетовых лучей, никаких источников нагрева рядом.

R-407C – еще один распространенный представитель этого класса веществ. Представляет собой смесь нескольких компонентов. Материал обладает нулевым потенциалом разрушения озонового слоя. Используют его в среднетемпературных системах охлаждения малой и средней мощности.

Также в случае необходимости может заменять фреон R22, вещества близки по своим характеристикам. Какой бы хладагент ни был вам нужен, важно заказывать его в проверенном месте. Фреон должен быть качественным, чтобы с ним не возникло проблем.

Источник — https://domxoloda.ru/