Как носить помолвочное кольцо после свадьбы?

В России многие не различают помолвочные и обручальные кольца. Дело в том, когда мужчина делает предложение женщине выйти за него замуж, он предлагает кольцо – такова традиция. Зачастую, кольцо располагает драгоценным камнем.

Между тем, это лишь символ того, что женщина соглашается стать невестой. После этого, перед браком подбираются классические обручальные кольца, которые представляют собой по сути небольшую полоску золота, опоясывающую безымянный палец на правой руке. Тут представлен широкий ассортимент обручальных колец. Доступные цены и новы дизайн Вас удивят.

Куда деть помолвочное кольцо после свадьбы?

Дело в том, что помолвочное кольцо зачастую по своей стоимости дороже, так как располагает самоцветом (драгоценным камнем). Существуют различные способы ношения помолвочного кольца вместе с обручальным.

Наиболее распространённым считается ношение на одном пальце.

В начале одевается обручальное кольцо, а затем и обручальное. Вы можете быть уверены в том, что за счёт своего минимализма обручальное кольцо гарантированно будет сочетаться с любым помолвочным кольцом.

Подобное сочетание выглядит достаточно стильно, но при этом располагает некоторыми отрицательными сторонами:

в случае мытья рук могут потеряться сразу два кольца;

излишнее привлечение внимание дорогими украшениями таит в себе

потенциальную угрозу в криминогенном городе;

кольца легко повредить в быту.

Быть может, стоит рассмотреть другие способы ношения, как обручального, так и помолвочного кольца. Кстати говоря, нижеописанным методом в подавляющем большинстве пользуются мужчины в отношении обручальных колец.

Носим обручальное кольцо на шее

Действительно, кольцо на цепочке – это идеальный вариант, если Вы не хотите привлекать к нему внимания, или Ваша трудовая деятельность связана с работой руками в прямом смысле этого слова (хирург, автослесарь и т.д.).

У метода не имеется отрицательных сторон. Носить кольцо рекомендуется не на цепочке, а на кожаном шнурке. Не стоит забывать о том, что золото (а именно из этого металла зачастую создаётся и обручальное, и помолвочное кольцо) – это достаточно мягкий металл.

В случае ношения кольца на металлической цепочке, кольцо может быть повреждено. Хотя всё же имеется один минус – кольцо, находящееся у тела достаточно быстро пачкается (потожировые следы).

В видео подробно расскажут о том, как и на каком пальце сегодня носят помолвочное кольцо: