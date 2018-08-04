Стены и фундаменты строений постоянно подвергаются испытанию природной средой. Повышенная влажность, морозы, ветры и засуха – все это негативно отражается на сроке службы здания.

Отделочный материал в виде штукатурки или краски быстро приходит в негодность. Больше всего риску разрушения подвергаются фундаменты домов.

Они несут основную нагрузку и более подвержены увлажнению, так как непосредственно соприкасаются с грунтом.

Для защиты фундаментов сегодня широко применяется цокольный сайдинг, а для стен – фасадные панели из доломита. Этот искусственный камень обладает рядом достоинств.

Достоинства доломита:

прочный;

долговечный;

влагоустойчивый;

не горючий;

хорошо переносит колебания температур;

разнообразие фактур;

за ним легко ухаживать;

недорогой, относительно природного камня;

легко монтируется.

Структурные особенности панелей

Поверхностная структура изделий самая разнообразная. В коллекции можно встретить имитацию под природный камень, кирпич, песчаник или скалистую породу, соответствующего окраса, например, «Альпийская серия» насчитывает несколько наименований:

Слоновая кость;

Орех;

Шампань;

Серо-голубой;

Корица.

Каждая панель выполнена в виде кладки. Прокрашенные швы в раскладке придают изделию более выразительный вид.

Облицовка цоколя и фасада значительно увеличит срок эксплуатации здания. Стоимость цокольного доломита невысокая, а польза большая.

Притом, потратившись один раз, не нужно будет в течение ряда лет вкладываться в ремонт. Точнее узнать цену на фасадные панели из доломита можно на сайте компании ООО «Сварок-мастер» или по телефонам у менеждеров.

Там же представлены образцы продукции с описанием цен, характеристик и свойств товара.

Где купить материал?

Здание, облицованное доломитовыми панелями, выглядят презентабельно. Дополнительные дизайнерские приемы: оригинальная укладка, эксперименты с расцветками и комбинации с другими отделочными материалами придают дому оригинальную внешность.

Купить фасадные панели из доломита http://svarokmaster.ru/poleznoe/fasadnye-paneli-iz-dolomita/ в Москве можно в стационарных торговых точках.

Компания ООО «Сварок-мастер» предлагает клиентам большой выбор камня. Из набора оттенков покупатель может выбрать фасадный доломит, соответствующий его вкусам. Клиент может заказать товар в любом нужном ему количестве.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом монтажа фасадных панелей.