Стены и фундаменты строений постоянно подвергаются испытанию природной средой. Повышенная влажность, морозы, ветры и засуха – все это негативно отражается на сроке службы здания.
Отделочный материал в виде штукатурки или краски быстро приходит в негодность. Больше всего риску разрушения подвергаются фундаменты домов.
Они несут основную нагрузку и более подвержены увлажнению, так как непосредственно соприкасаются с грунтом.
Для защиты фундаментов сегодня широко применяется цокольный сайдинг, а для стен – фасадные панели из доломита. Этот искусственный камень обладает рядом достоинств.
Достоинства доломита:
- прочный;
- долговечный;
- влагоустойчивый;
- не горючий;
- хорошо переносит колебания температур;
- разнообразие фактур;
- за ним легко ухаживать;
- недорогой, относительно природного камня;
- легко монтируется.
Структурные особенности панелей
Поверхностная структура изделий самая разнообразная. В коллекции можно встретить имитацию под природный камень, кирпич, песчаник или скалистую породу, соответствующего окраса, например, «Альпийская серия» насчитывает несколько наименований:
- Слоновая кость;
- Орех;
- Шампань;
- Серо-голубой;
- Корица.
Каждая панель выполнена в виде кладки. Прокрашенные швы в раскладке придают изделию более выразительный вид.
Облицовка цоколя и фасада значительно увеличит срок эксплуатации здания. Стоимость цокольного доломита невысокая, а польза большая.
Притом, потратившись один раз, не нужно будет в течение ряда лет вкладываться в ремонт. Точнее узнать цену на фасадные панели из доломита можно на сайте компании ООО «Сварок-мастер» или по телефонам у менеждеров.
Там же представлены образцы продукции с описанием цен, характеристик и свойств товара.
Где купить материал?
Здание, облицованное доломитовыми панелями, выглядят презентабельно. Дополнительные дизайнерские приемы: оригинальная укладка, эксперименты с расцветками и комбинации с другими отделочными материалами придают дому оригинальную внешность.
Купить фасадные панели из доломита http://svarokmaster.ru/poleznoe/fasadnye-paneli-iz-dolomita/ в Москве можно в стационарных торговых точках.
Компания ООО «Сварок-мастер» предлагает клиентам большой выбор камня. Из набора оттенков покупатель может выбрать фасадный доломит, соответствующий его вкусам. Клиент может заказать товар в любом нужном ему количестве.
Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом монтажа фасадных панелей.