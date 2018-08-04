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Фасадные панели из доломита

4 августа 2018

Стены и фундаменты строений постоянно подвергаются испытанию природной средой. Повышенная влажность, морозы, ветры и засуха – все это негативно отражается на сроке службы здания.

Фасадные панели из доломита

Отделочный материал в виде штукатурки или краски быстро приходит в негодность. Больше всего риску разрушения подвергаются фундаменты домов.

Они несут основную нагрузку и более подвержены увлажнению, так как непосредственно соприкасаются с грунтом.

Для защиты фундаментов сегодня широко применяется цокольный сайдинг, а для стен – фасадные панели из доломита. Этот искусственный камень обладает рядом достоинств.

Достоинства доломита:

  • прочный;
  • долговечный;
  • влагоустойчивый;
  • не горючий;
  • хорошо переносит колебания температур;
  • разнообразие фактур;
  • за ним легко ухаживать;
  • недорогой, относительно природного камня;
  • легко монтируется.

Структурные особенности панелей

Поверхностная структура изделий самая разнообразная. В коллекции можно встретить имитацию под природный камень, кирпич, песчаник или скалистую породу, соответствующего окраса, например, «Альпийская серия» насчитывает несколько наименований:

  • Слоновая кость;
  • Орех;
  • Шампань;
  • Серо-голубой;
  • Корица.

Фасадные панели из доломита

Каждая панель выполнена в виде кладки. Прокрашенные швы в раскладке придают изделию более выразительный вид.

Облицовка цоколя и фасада значительно увеличит срок эксплуатации здания. Стоимость цокольного доломита невысокая, а польза большая.

Притом, потратившись один раз, не нужно будет в течение ряда лет вкладываться в ремонт. Точнее узнать цену на фасадные панели из доломита можно на сайте компании ООО «Сварок-мастер» или по телефонам у менеждеров.

Там же представлены образцы продукции с описанием цен, характеристик и свойств товара.

Где купить материал?

Здание, облицованное доломитовыми панелями, выглядят презентабельно. Дополнительные дизайнерские приемы: оригинальная укладка, эксперименты с расцветками и комбинации с другими отделочными материалами придают дому оригинальную внешность.

Купить фасадные панели из доломита http://svarokmaster.ru/poleznoe/fasadnye-paneli-iz-dolomita/ в Москве можно в стационарных торговых точках.

Компания ООО «Сварок-мастер» предлагает клиентам большой выбор камня. Из набора оттенков покупатель может выбрать фасадный доломит, соответствующий его вкусам. Клиент может заказать товар в любом нужном ему количестве.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом монтажа фасадных панелей.



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