Бесплатный сервис Business Manager входит в состав рекламного кабинета в Фейсбук с общим интерфейсом. Сервис имеет дополнительные настройки для доступа в рекламный кабинет менеджера или партнёра, но без предоставления им доступа в личный аккаунт владельца. Подробнее прочитать про настройку Facebook бизнес менеджер можно на сайте tripmydream.academy.

Какие функции выполняет Business Manager

Одновременно Бизнес Менеджер является дополнением для Ads Manager – рекламного кабинета в личном аккаунте Фейсбук.

Основные задачи, которые способен выполнять Бизнес Менеджер:

Возможность управления несколькими рекламными кабинетами из одного аккаунта Фейсбук;

Предоставлять разные уровни доступа в рекламный кабинет сотруднику, партнёру или таргетологу, не предоставляя им при этом доступ в личный аккаунт;

Создавать отдельные пиксели по ретаргетингу для каждой рекламной кампании, с отдельными самостоятельными настройками;

Собирать статистику и готовить отчёты по каждой рекламной кампании.

С другой стороны, владелец личного аккаунта в Фейсбук с помощью Бизнес Менеджера имеет возможность наблюдать, контролировать управлять менеджерами по отдельным рекламным кампаниям, и распределять отдельные целеуказания по кампаниям.

Создание и настройки Бизнес Менеджера в Фейсбук

После обычной регистрации или авторизации в Фейсбук, и перехода на страницу Бизнес Менеджера, для него создаётся отдельный аккаунт.

Заполняются обязательные поля с личными данными ответственного за Бизнес Менеджер специалиста, страна, почтовый адрес и адреса электронных почт.

После подтверждающего письма от Фейсбук открывается созданная страница, и задаётся её имя.

От имени этой страницы будут создаваться рекламные кампании.

Учитывая, что рекламы в Фейсбук и Инстаграм имеют общую управляющую систему, это позволяет создавать параллельно самостоятельные, отдельные кампании в этих сетях, так и создавать синхронно одинаковые кампании и в Фейсбук, и в Инстаграм.

После того, как создана рекламная страница для одной или обеих сетей, на странице создаётся рекламный кабинет.

Из рекламного кабинета страницы её администратор будет создавать и вести отдельные рекламные кампании. Так же точно через последовательность «Аккаунты», «Рекламные аккаунты», и «Добавить».

Можно добавлять доступы другим пользователям, специалистам, сотрудникам, администраторам и экспертам.

Для этого вводятся электронные адреса всех, кому открывается доступ.

Указываются также материалы, которыми может управлять получивший доступ человек.

Учитывая множество разных режимов доступа в рекламные кабинеты и кампании Бизнес Менеджера и самого Фейсбук, и число возможных к допуску людей, с целью предотвратить любые возможности для мошенничества, рекомендуется строго соблюдать инструкции сети Фейсбук и режимы конфиденциальности, а при возникновении вопросов и недоразумений немедленно обращаться в техническую поддержку.