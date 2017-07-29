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Электрические полотенцесушители Теплолюкс: надежность и безопасность

29 июля 2017

Трудно представить современную ванную комнату без такого аксессуара обогревательного назначения, как полотенцесушитель.

Электрические полотенцесушители

Этот обогревательный прибор своей конструкцией может преобразить любой санузел, став неотъемлемой его дизайнерской частью. Прежде чем купить полотенцесушитель в ванную в Минске нужно определиться с его техническими возможностями, так как они могут быть двух видов:

  • Водяные – это обогреватель, который напрямую зависит от централизованной системы отопления, потому его работоспособность активна только в отопительный период времени.
  • Электрические – это независимое устройство, работающее в любое время года, так как зависит от подачи электросети.

По своим функциональным обязанностям полотенцесушители с электрическим функционалом абсолютно ничем не уступают приборам на водяной основе, а даже во многом их превосходят.

Обусловлено это не только возможностью круглогодичного использования, но и рядом других характеристик, таких как:

  • экономия энергопотребления;
  • надежность и безопасность при эксплуатации;
  • легкость монтажа приспособления;
  • быстрая сушка белья и прогрева ванной комнаты;
  • большой показатель степени электробезопасности.

Всем этим показателям соответствуют электрические полотенцесушители для ванной комнаты от производителя Теплолюкс.

Они обогрели не одно помещение, создав в нем комфортную температуру, помогая бороться с грибком, плесенью и другими неприятностями, которые свойственны помещениям с повышенной влажностью.

Электрические полотенцесушители

Электрические приборы Теплолюкс выпускаются в нескольких исполнениях:

  • Серия Sahara. Сантехнический аксессуар этой серии выполняет две основные задачи – высушивает влажное белье и поддерживает комфортные условия по температуре в ванной комнате. Установить такой прибор очень просто, так как достаточно иметь розетку 220 В, включить в нее полотенцесушитель и результат не заставит себя долго ждать. Класс защиты электроприбора – IP X3, что говорит о его надежности в плане перегрева, максимальная температура при мощности 53, 50 и 40 Вт достигает +55С0.
  • Серия Savanna. Современный прибор выполнен в нескольких дизайнерских комплектациях, идеально гармонируя с любым интерьером. Вся серия отличается качественным материалом и высокой электробезопасностью, имея класс защиты IP X3. Безопасный и надежный прибор в эксплуатации, порадует не одну семью своим функционалом и практичностью.

Выгодные цены на ассортимент

В каталоге компании ССТ Бартек любой потребитель найдет для себя самый оптимальный прибор для ванной комнаты по доступной цене, так как продажа электрических полотенцесушителей с терморегулятором производится от прямого производителя, без наценки и на выгодных условиях.

Разнообразный дизайн, отличающийся как по форме, так и по комплектации позволяет купить полотенцесушитель любой мощности, создав в помещении благоприятный микроклимат и эстетичный внешний вид.

Далее на видео вы можете ознакомиться с преимуществами электрических полотенцесушителей.



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