Эффективные форматы выездного тимбилдинга

21 сентября 2025

Тимбилдингом называется корпоративное мероприятие, основной целью которого является сплочение коллектива, улучшение отношений между его членами.

Также задачами тимбилдинга являются: развитие коммуникативных навыков, а также улучшение отношений внутри коллектива.

Эффективными форматами выездного тимбилдинга являются спортивные мероприятия, квесты, мастер-классы, а также ролевые игры. Важно грамотно выбрать формат тимбилдинга, он должен подойти всем членам коллектива – интересен и полезен.

Сейчас представим вашему вниманию некоторые идеи для каждого формата.

Спортивный формат

Это формат тимбилдинга в котором участникам коллектива предлагается посоревноваться в различных играх, например:

  • Эстафеты и веселые старты. Плюсом такого формата является то, что участвовать могут абсолютно все члены коллектива, независимо от подготовки.
  • Игра в футбол или аналогичные турниры. Спортивную игру можно выбрать практически любую.
  • Различные виды гонок или тематических забегов. Такой формат объединит любой коллектив.
  • Спартакиады. Такое мероприятие можно проводить, например, с флагами, открытием и награждением.

Квесты

Квесты на открытом воздухе.

Участники могут выполнять определенные действия, например разгадывание логических задачек, искать клады, например командой. Это может быть:

  • Поиск сокровищ. Коллектив может принимать участие в поиске сокровищ, расшифровывать загадки и следуя подсказкам.
  • Иммерсивный квест. Можно придумать какую угодно легенду для квеста. Можно ознакомиться с тематиками такого квеста в интернете.

Мастер-классы

Это может быть арт-тимбилдинг.

Это коллективное творчество, решение креативных задач. К примеру, это могут быть следующие варианты:

  • Общее полотно. Каждый участник должен нарисовать часть общей картины. Результат должен удивить всех участников.
  • Портрет соседа. Рисование в парах. Это очень сближает.
  • Арт-марафон. Другие мастер-классы, которые можно придумать самостоятельно или подсмотреть у других коллективов.

Ролевые игры

В ролевых играх в тимбилдинге каждый участник игры исполняет свою роль.

Такой формат игры позволяет очень быстро узнать друг друга ближе, а также поможет научиться работать в непривычных условиях. Таким образом, такое мероприятие как тимбилдинг очень хорошо объединяет коллектив.

В статье мы назвали эффективные форматы выездного тимбилдинга.



