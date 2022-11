Эдельвейс альпийский: происхождение, сорта и выращивание самостоятельно

Хотя известно, что эдельвейс альпийский растет в горах, его можно выращивать и в собственном саду. Узнайте, как вырастить это растение в нашей статье далее.

Эдельвейс — особенное и символичное растение.

Эдельвейс ( Leontopodium nivale ) — одно из самых символичных растений. Он украшает герб Немецко-австрийского альпийского клуба и изображен на нескольких монетах. Даже бренд пива носит имя Эдельвейс. И все же растение считается очень особенным и редким. Однако благодаря селекции удается успешно выращивать эдельвейс в саду. В этой статье мы расскажем, как лучше всего выращивать эдельвейс и что нужно учитывать при уходе за ним в саду.

Происхождение, время цветения и свойства

Эдельвейс возник в Азии: в Монголии, Тибете и Гималаях. Многолетник попал в Европу около 100 000 лет назад, где сейчас встречается в основном в горах на высоте от 1500 до 3500 метров над уровнем моря. Вид Leontopodium alpinum, например, можно найти в Альпах и Пиренеях. Эдельвейс растет на бесплодных каменистых почвах, а также на бедных питательными веществами лугах.

Эдельвейс любит расти среди камней на бедных почвах.

Эдельвейс обычно вырастает от 10 до 20 сантиметров в высоту. У него неразветвленный стебель, на котором густо опушены листья, и он растет группами, образуя небольшие низкие подушечки. Многие восхищаются белыми «цветами» эдельвейса, но на самом деле это густая листва, известная как прицветники. Только при ближайшем рассмотрении можно увидеть желтые цветы внутри этих прицветников. Они сидят вместе в 2-12 цветочных головках, каждая из которых может содержать до 500 цветков. Эдельвейс цветет с июня по сентябрь.

Маленькие желтые цветы на самом деле сидят внутри белых прицветников.

Белый войлок прицветников эдельвейса представляет собой адаптацию к большой высоте. УФ-излучение на больших высотах вредно не только для человека, но и для растений. Так, благодаря густым волоскам эдельвейса он делает безвредным для растения почти все УФ-излучение. С другой стороны, свет с длинами волн, подходящими для фотосинтеза, достигает поверхности листьев, отдавая энергию растению. Войлочные волоски также отражают много света, что привлекает опылителей.

Опылителей также привлекает «потный» запах, что делает эдельвейс удобным для пчел цветком... Эдельвейс привлекает не только опылителей, но и нас, людей. К сожалению, «эдельвейсовый туризм» почти полностью истребил альпийский цветок. Однако популяция медленно восстанавливается благодаря целому ряду защитных мер. Эдельвейс, найденный в дикой природе, ни в коем случае нельзя срывать.

В горах эдельвейс находится под охраной и встречается очень редко.

Еще одна особенность – разная окраска эдельвейса в зависимости от местонахождения. Чем ниже высота, тем больше становится эдельвейс, но, наоборот, ветви будут менее белыми и опушенными, что придает растению скорее серо-зеленый вид.

Эдельвейс устойчив как минимум до -23°C.

Виды и сорта

Прежде чем посадить эдельвейс в саду, нужно выбрать вид, а впоследствии и сорт. Если вам нужно местное растение, выберите разновидность альпийского эдельвейса, но есть и несколько восхитительных сортов, происходящих из места его происхождения, Азии.

Альпийский эдельвейс ( Leontopodium alpinum ): это вид, произрастающий в европейских горах. Альпийский эдельвейс вырастает около 20 см в высоту и образует небольшие подушки диаметром около 20 см.

Эдельвейс растет гроздьями, которые легко разделить.

Эдельвейс альпийский ( Leontopodium alpinum 'Matterhorn'): разновидность 'Matterhorn' вырастает очень компактной и разветвленной, но требования к размеру и пространству примерно такие же, как и у остальных видов.

Альпийский эдельвейс ( Leontopodium alpinum 'Mont Blanc'): 'Монблан' — это особенно раннецветущий сорт эдельвейса, известный своими крупными цветами. Он также вырастает примерно до 20 см в высоту и образует подушкообразные скопления около 20 см в поперечнике.

Сорт вырастает намного выше оригинального эдельвейса.

Эдельвейс альпийский ( Leontopodium alpinum 'Blossom of Snow'): 'Blossom of Snow' – поразительный сорт эдельвейса с до 30 цветками на растении. Кроме того, 'Blossom of Snow' более обширен, чем другие виды и сорта эдельвейса, представленные здесь, вырастая до 40 см в высоту и 40 см в ширину.

Китайский карликовый эдельвейс ( Leontopodium souliei ): этот вид эдельвейса отличается от альпийского эдельвейса тем, что растет ниже и образует дерновые подушки, которые летом густо покрыты цветами. Среди прочего, он включает сорта «Альпийский белый», который вырастает до 20 см в высоту, и «Миньон», который вырастает до максимальной высоты 10 см.

На более низких высотах эдельвейс обычно остается серо-зеленого цвета.

Посадка эдельвейса

Если вы хотите посадить эдельвейс в саду, очень важно выбрать правильное место. Он должен быть солнечным и с известковой почвой, хорошо дренированной, но не слишком сухой, бедной гумусом и питательными веществами и каменистой. Другими словами, эдельвейс чувствует себя в рокарии как дома. Купить как семена, так и саженцы можно во многих питомниках.

Порядок посева семян эдельвейса:

1. Начиная с марта, вы можете сеять семена в помещении в лотки или горшки.

2. Семена эдельвейса являются холодными проращивателями. Покупные семена обычно уже стратифицированы. Однако, если вы хотите перестраховаться, положите семена в пакет или контейнер, наполненный влажным песком, и оставьте их в холодильнике примерно на 2 недели.

3. Подготовьте контейнер для выращивания, заполнив его увлажненной почвой с низким содержанием питательных веществ, такой как органический компост для трав и семян Plantura, и примерно 20% песка.

4. Разложите семена эдельвейса поверх почвы и слегка придавите их. Не засыпайте семена землей, так как для прорастания семенам эдельвейса нужен свет.

5. При температуре от 15 до 18 °C период прорастания составляет от 15 до 20 дней. Важно, чтобы в этот период семена оставались постоянно влажными. Мини-парник или фольга, помещенная над контейнером для выращивания, предотвратит его слишком быстрое высыхание.

6. Через 6-8 недель рассаду можно пересадить на грядки или отдельные горшки, которые также следует заполнить бедной питательными веществами почвой. Саженцы эдельвейса необходимо пересаживать как можно раньше, так как те, которые слишком долго остаются в контейнерах для выращивания, часто становятся жертвами грибковых заболеваний.

7. Акклиматизируйте рассаду эдельвейса перед посадкой! Для этого ежедневно в течение двух недель выставляйте рассаду на несколько часов на улицу.

Эдельвейс чувствует себя как дома в солнечных местах и??альпинариях.

Выращивание эдельвейса в саду

Будь то самосев или купленный, при посадке эдельвейса в саду необходимо учитывать несколько моментов:

Сроки

Купленные растения эдельвейса можно высаживать весной или осенью. Если вы вырастили растения самостоятельно, они будут готовы к посадке на открытом воздухе поздней весной или осенью, в зависимости от того, когда вы посеете семена.

Правильное местоположение

Поскольку в нашей стране редко можно найти естественно подходящее место для эдельвейса, обычно приходится протянуть ему руку помощи. Те, у кого есть альпинарий, имеют в этом отношении явное преимущество, если они могут предложить эдельвейсу солнечное место. Можно сажать эдельвейс и в обычную садовую почву, однако предварительно ее следует сделать более проницаемой, смешав с газонным песком в соотношении 1:1. Хороший дренаж воды и постоянная влажность являются основой для процветания эдельвейса. Почвы, склонные к заболачиванию, следует улучшить слоем гравия или щебня на глубину 30 см.

Совет: улитки не любят эдельвейс и едят его только тогда, когда не могут найти ничего другого. Поэтому эдельвейс можно причислить к растениям, устойчивым к улиткам.

Расстояние между растениями

Для большинства видов и сортов эдельвейсов, упомянутых в этой статье, достаточно расстояния между растениями около 20 см, что в сумме дает около 25 растений на м2. Однако для китайских карликовых сортов расстояние посадки должно составлять не менее 25 см, а для сорта «Цветок снега» — до 40 см. Эдельвейс можно сажать индивидуально или небольшими группами по 3-5 растений для более эстетичного вида.

После посадки

Хорошо полейте молодые растения после посадки. Защитите свой эдельвейс от зимних морозов, укрыв его хворостом, особенно в первую зиму.

Эдельвейс в горшках

Эдельвейс можно посадить и в горшок. Это часто работает лучше, чем прямо на грядке, так как вы лучше контролируете условия.

1. Лучше всего подойдет горшок из природного материала, такого как глина, потому что он позволяет воде легче испаряться. В нем также должны быть дренажные отверстия и диаметр не менее 20 см.

2. На дно емкости засыпать дренажный слой из гравия, керамзита или гравия высотой не менее 10 см.

3. В качестве субстрата мы рекомендуем органический универсальный компост, смешанный с песком в соотношении 1:1. Это также помогает добавить немного грубых камней и извести.

4. Посадите эдельвейс в почву и поливайте, пока вода не вытечет из горшка.

5. Горшок следует поставить в солнечном месте на балконе, террасе или в саду. К сожалению, эдельвейс не подходит в качестве комнатного растения.

Эдельвейс также можно выращивать в горшках.

Уход за эдельвейсом

В идеальных условиях эдельвейс почти не требует ухода. Хотя Leontopodium alpinum ценит постоянное водоснабжение, он лучше переносит короткие засушливые периоды, чем переувлажнение. Поэтому будьте осторожны при поливе эдельвейса, но не пренебрегайте растением полностью.

Эдельвейс лучше всего растет на бедных питательными веществами почвах. Так, удобрение эдельвейса или дача ему компоста может навредить ему.

Обрезать эдельвейс также не нужно. Однако, если вы хотите предотвратить самосев эдельвейса или поддерживать порядок в саду, осенью можно обрезать любые увядшие стебли чуть выше листовой розетки. Для производства семян цветочные головки также можно оставить на растении на зиму, а затем удалить в конце зимы. По сути, при обрезке эдельвейса вы всегда можете удалить все, что засохло или отмерло.

Эдельвейс предпочитает известковые почвы. Таким образом, он приветствует небольшое количество извести, вносимой в почву каждые 2-3 года. Тем не менее, добавляйте известь только в том случае, если предварительно был измерен рН почвы — слишком большое количество извести также может быть вредным. На супесчаных, суглинистых почвах каждые три года следует вносить от 180 до 240 г извести на м?.

Эдельвейс зимостоек?

Leontopodium alpinum устойчив к температуре от -23 до -28 °C. Как бы то ни было, эдельвейс плохо переносит влагу зимой и его корни могут начать гнить, поэтому при посадке необходимо обеспечить эффективный дренаж. Эдельвейс в горшках следует оберегать от зимних морозов, потому что холод быстрее доходит до корней и может повредить их. Поэтому накройте свой горшечный эдельвейс джутовыми мешками или флисом на зимовку. Вы также можете разместить его на изоляционном слое из полистирола или деревянной доски. Не заносите свой эдельвейс в помещение, так как там слишком мало света и слишком много тепла.

Поскольку родом из гор, эдельвейс очень зимостойкий.

Размножение

Эдельвейс можно размножать семенами или, что еще лучше, делением куста.

Для размножения семенами эдельвейс не следует обрезать осенью, вместо этого следует оставить цветы на растении. После того, как семена испытали естественный холодовой раздражитель, их можно собрать и посеять, как описано выше, в марте.

Размножение делением отлично подходит для эдельвейса. Весной или осенью отрежьте участок, на котором есть не менее двух побегов, и пересадите его на новое место. Отделение имеет еще одно преимущество, поскольку оно стимулирует омоложение материнского растения. Однако, в зависимости от роста, растения эдельвейса следует делить только каждые 3-4 года, когда они снова разовьют много новых побегов и корней.

При размножении семенами цветы следует оставлять на растении на всю зиму.

Сбор и использование эдельвейса

Для сбора и консервирования эдельвейсов следует использовать только цветы из собственного сада или садового центра, так как экземпляры, найденные в природе, охраняются. Цветы эдельвейса обычно полностью развиваются в июле, и с этого момента их можно собирать до сентября. Для этого просто срежьте цветоносы чуть выше розетки листьев. Для сушки цветы эдельвейса можно разложить на газете и поставить в теплое, но затененное, сухое место. Вы должны проверять и переворачивать цветы каждые несколько дней. Кроме того, цветы можно связать вместе за стебли и повесить сушиться. Как только листья перестают быть мягкими и начинают хрустеть, они готовы, и высушенный эдельвейс можно хранить в темных ящиках для хранения.

Чтобы сохранить эдельвейс, стебли цветов можно срезать и высушить.

Эдельвейс использовался для лечения болей в животе, диареи и других желудочно-кишечных заболеваний еще в 16 веке. Лечебный эффект теперь также доказан исследованиями, которые приписывают антибактериальный эффект некоторым ингредиентам эдельвейса — например, он борется с энтерококками, кишечной палочкой или стафилококками.

Кроме того, экстракты эдельвейса обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. В исследовании также было обнаружено, что вещество, извлеченное из корня эдельвейса, эффективно против утолщения сосудистой стенки, поэтому его можно использовать для лечения заболеваний сосудистой стенки.

Горечавка с голубыми цветками ( Gentiana ) является хорошим компаньоном для эдельвейса.