Древесноволокнистая плита среди строительных занимает особое место. Он применяется в мебельной и в строительной отрасли, а также в многих иных. Производится материал из волокон древесины, связующего и прочих составляющих горячим прессованием.

Стоит отметить, что в продаже присутствует множество разновидностей этого материала. Именно из-за этого в процессе выбора стоит быть особенно внимательными в характеристиках. По выгодным ценам листы ДВП предлагает строительный магазин https://khmelnytskyi.kub.in.ua/pylomaterialy/dvp-i-dsp/.

Разновидности

Плотность является главной составляющей, по которой и проводится классификация материала на разновидности:

Мягкие плиты имеют низкую плотность в пределах 150 – 350 кг/м3. При этом материал обладает толщиной от 8 до 25 миллиметров.

Полутвёрдые плиты можно отнести к материалу средней жёсткости. Плотность составляет около 850 кг/м3. По толщине такие изделия могут быть в пределах 6 – 12 миллиметров.

Твёрдые обладают высокими показателями плотности (от 800 до 1000). Такой тип ДВП может иметь толщину от 2,5 до 6 миллиметров. Такие изделия зовут оргалит. Они имеют лицевую поверхность, которая облагорожена с помощью декоративной плёнки либо пластика.

Плотность сверхтвёрдого материала превышает показатель 950 кг/м3.

Твёрдые плиты, в зависимости от качества лицевой поверхности могут быть с необлагороженной поверхностью, с лицевой подкрашенной стороной, с тонкодисперсным подкрашенным слоем, с необлагороженным лицевым слоем с увеличенным уровнем влагостойкости, с лицевой стороной с древесным тонкодисперсным слоем, с поверхностью, у которой показатели плотности более высокие или же более низкие, с наличием сверхтвёрдого поверхностного слоя из тонкодисперсной массы.

Стоит заметить, что классификация древесноволокнистых плит может проводиться и по иным параметрам, среди которых:

Метод обработки лицевой поверхности: ламинирование и облагораживание, шлифование.

Технология создания: мокрый либо сухой способ.

По предназначению: специальное либо общее.

Мягкие листы обладают повышенной пористостью и невысокими показателями прочности. Применяются они для звуко- и теплоизоляции поверхности стен и крыш, пола.

Полутвёрдый материал, как правило, используют для разнообразной упаковки и подложки напольного покрытия, днища ящиков и задних стенок шкафов. Листы с высокими показателями плотности применяют в строительных работах и в мебельной промышленности.