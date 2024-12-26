Каждый производитель в том числе одежды стремиться придать своей продукции определённую оригинальность и неповторимость. Для этого используют различные методы в том числе нанесение на её поверхность различных изображений выполненных при помощи специальных принтеров.

Одним из вариантов таких печатных агрегатов является так называемый DTF принтер. Эти принтеры активно применяются в рекламной индустрии и текстильной промышленности, так как они позволяют получит различные изображения достаточно высокого качества. Большой выбор DTF принтеров предлагает компания Audley.

Виды и характеристики DTF принтеров

Данный вид принтеров основан на формировании изображения с ультрафиолетовой фиксацией. Основными характеристиками таких устройств являются:

Габаритные размеры самого принтера.

Ширина поверхности на которое может быть нанесено изображение.

Количеств цветов. Это может быть монохромное (одноцветное) или полноцветно изображение.

Производительность принтера, то есть количество изображений, получаемое за единицу времени. Стоимость.

Компания производитель.

Такие принтеры, как всё полиграфическое оборудование относится к категории очень сложных и высокотехнологичных и достаточно дорогих устройств.

Поэтому их надёжность и продолжительность работы во многом зависит от репутации компании, которая их производит

Особенности применения и рекомендации по выбору

Нанесение изображения на поверхность плёнки или ткани достаточно сложная техническая задача, так как оба материала обладают достаточной гибкостью, что приводит к появлению негативных последствий (трещин, сколов) на уже сформированном изображения. Поэтому для получения качественного и долговечного изображения используют сложный технологический процесс применением следующих материалов и технологий:

Специальная плёнка для таких принтеров.

Чернила, которые используются только в DTF принтерах.

Термонаклейки, на которых нанесён специальный гранулированный клей белого или чёрного оттенка.

Специальная машина для нанесения готовых наклеек с последующей сушкой.

При выборе подобного принтера специалисты рекомендуют особое внимание обращать на следующие свойства и параметры таких принтеров: