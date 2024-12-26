Каждый производитель в том числе одежды стремиться придать своей продукции определённую оригинальность и неповторимость. Для этого используют различные методы в том числе нанесение на её поверхность различных изображений выполненных при помощи специальных принтеров.
Одним из вариантов таких печатных агрегатов является так называемый DTF принтер. Эти принтеры активно применяются в рекламной индустрии и текстильной промышленности, так как они позволяют получит различные изображения достаточно высокого качества. Большой выбор DTF принтеров предлагает компания Audley.
Виды и характеристики DTF принтеров
Данный вид принтеров основан на формировании изображения с ультрафиолетовой фиксацией. Основными характеристиками таких устройств являются:
- Габаритные размеры самого принтера.
- Ширина поверхности на которое может быть нанесено изображение.
- Количеств цветов. Это может быть монохромное (одноцветное) или полноцветно изображение.
- Производительность принтера, то есть количество изображений, получаемое за единицу времени. Стоимость.
- Компания производитель.
Такие принтеры, как всё полиграфическое оборудование относится к категории очень сложных и высокотехнологичных и достаточно дорогих устройств.
Поэтому их надёжность и продолжительность работы во многом зависит от репутации компании, которая их производит
Особенности применения и рекомендации по выбору
Нанесение изображения на поверхность плёнки или ткани достаточно сложная техническая задача, так как оба материала обладают достаточной гибкостью, что приводит к появлению негативных последствий (трещин, сколов) на уже сформированном изображения. Поэтому для получения качественного и долговечного изображения используют сложный технологический процесс применением следующих материалов и технологий:
- Специальная плёнка для таких принтеров.
- Чернила, которые используются только в DTF принтерах.
- Термонаклейки, на которых нанесён специальный гранулированный клей белого или чёрного оттенка.
- Специальная машина для нанесения готовых наклеек с последующей сушкой.
При выборе подобного принтера специалисты рекомендуют особое внимание обращать на следующие свойства и параметры таких принтеров:
- Геометрические размеры и форма наклеек которые планируется изготавливать.
- Общий тираж, который может быть востребован.
- Скорость печати конкретного образца.
- На какой материал в дальнейшем планируется наносить изображение.
- Доступность требуемых расходных материалов. От этого во многом зависит себестоимость готовых наклеек.