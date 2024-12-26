DTF принтер — что это
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DTF принтер — что это

26 декабря 2024

Каждый производитель в том числе одежды стремиться придать своей продукции определённую оригинальность и неповторимость. Для этого используют различные методы в том числе нанесение на её поверхность различных изображений выполненных при помощи специальных принтеров.

Одним из вариантов таких печатных агрегатов является так называемый DTF принтер. Эти принтеры активно применяются в рекламной индустрии и текстильной промышленности, так как они позволяют получит различные изображения достаточно высокого качества. Большой выбор DTF принтеров предлагает компания Audley.

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Виды и характеристики DTF принтеров

Данный вид принтеров основан на формировании изображения с ультрафиолетовой фиксацией. Основными характеристиками таких устройств являются:

  • Габаритные размеры самого принтера.
  • Ширина поверхности на которое может быть нанесено изображение.
  • Количеств цветов. Это может быть монохромное (одноцветное) или полноцветно изображение.
  • Производительность принтера, то есть количество изображений, получаемое за единицу времени. Стоимость.
  • Компания производитель.

Такие принтеры, как всё полиграфическое оборудование относится к категории очень сложных и высокотехнологичных и достаточно дорогих устройств.

Поэтому их надёжность и продолжительность работы во многом зависит от репутации компании, которая их производит

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Особенности применения и рекомендации по выбору

Нанесение изображения на поверхность плёнки или ткани достаточно сложная техническая задача, так как оба материала обладают достаточной гибкостью, что приводит к появлению негативных последствий (трещин, сколов) на уже сформированном изображения. Поэтому для получения качественного и долговечного изображения используют сложный технологический процесс применением следующих материалов и технологий:

  • Специальная плёнка для таких принтеров.
  • Чернила, которые используются только в DTF принтерах.
  • Термонаклейки, на которых нанесён специальный гранулированный клей белого или чёрного оттенка.
  • Специальная машина для нанесения готовых наклеек с последующей сушкой.

При выборе подобного принтера специалисты рекомендуют особое внимание обращать на следующие свойства и параметры таких принтеров:

  • Геометрические размеры и форма наклеек которые планируется изготавливать.
  • Общий тираж, который может быть востребован.
  • Скорость печати конкретного образца.
  • На какой материал в дальнейшем планируется наносить изображение.
  • Доступность требуемых расходных материалов. От этого во многом зависит себестоимость готовых наклеек.



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