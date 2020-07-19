Доверие посетителей и SEO

В некотором роде стремления интернет-маркетологов и SEO-специалистов иногда вредят состоянию виртуального пространства. Из-за того что в сети сегодня появилось так много рекламы, люди с недоверием относятся даже к честным сайтам…

Современные интернет-маркетологи и оптимизаторы сайтов сталкиваются с целым рядом проблем отрасли. Конечно, тут нельзя не вспомнить о том, что сами по себе поисковые системы препятствуют тому, чтобы SEO-продвижение было простым и понятным, что заставляет для раскрутки ресурсов постоянно идти на какие-то ухищрения и на трату денег.

Есть и другие трудности. К примеру, сегодня явным становится тот факт, что сама по себе реклама на пространстве всемирной сети засоряет эфир, делает контент не таким привлекательным для пользователя, как хотелось бы…

К примеру, перед просмотром ролика в сети человеку приходится смотреть рекламу, которую порой даже нельзя закрыть. Ни к чему хорошему привести это не может!

Именно поэтому на первый план сегодня встаёт завоевание доверия посетителей сайтов в интернете. Можно даже сказать, что это становится одной из основных задач интернет-маркетинга и всего SEO.

Причём начинать тут нужно с самого малого, не упуская ни единой детали и постепенно перестраивая все стратегии продвижения. К примеру, не стоит игнорировать значимость доменного имени.

Сайт, имеющий url вроде volgograd.kabinetof.ru непременно должен заниматься продажей мебели для офисов и кабинетов в городе Волгоград. Это разумно и логично, и пользователь не должен разочаровываться в своём первом представлении о ресурсе, заходя на него по соответствующей ссылке. Если же контент ресурса не будет соответствовать его заголовку, то посетитель разочаруется и в самом скором времени покинет страницу.

Это же касается и такого вопроса, как приведение посадочных страниц в соответствие с поисковыми запросами или объявлениями контекстной рекламы, которые становятся источником трафика.

Кликнув по баннеру, пользователь должен перейти на тот сайт, который ему нужен. Только в этом случае возможно плодотворное дальнейшее взаимодействие сайта и посетителя. (Все это необходимо учитывать, начиная с разработки сайта.)

Иными словами, стоит сказать о том, что интернет-маркетологи и специалисты по продвижению всегда должны думать о пользователе, то есть о потенциальном клиенте.

Если ему не интересен текст объёмом в 7000 знаков на главной странице сайта, то этого текста там и не должно быть, несмотря на все потребности наполнить страницу ключевыми запросами!

Никогда не нужно обманывать доверие посетителя того или иного коммерческого ресурса, и это даст свои результаты, так как конверсия сайта вырастет, его будут рекомендовать знакомым и посещать повторно.

Именно к этому и надо стремиться всем SEO-специалистам и маркетологам в сети.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про SEO-продвижение.