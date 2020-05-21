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Доставка квітів Івано-Франківськ

21 мая 2020

Вибрати гарні квіти — завжди велика пробеми. Не всі магазини можуть похвалитися хорошими флористами, які зберуть відмінний букет. Не скрізь є хороші квіти, які виглядають прекрасно і при цьому довго стоятимуть. Саме тому, необхідно приділяти особливу увагу компаніям з доставки квітів і вибирати кращу.

Де замовити доставку квітів в Івано Франківську

В Івано Франківську є кілька магазинів з квітами. Але не завжди якість відповідає ціні, а також не скрізь є повна впевненість в тому, що квіти не зів'януть після пари днів стояння у воді. Хороший букет повинен радувати око протягом довгого часу, тому до вибору магазину теж потрібно підходити з розумом.

Один з кращих варіантів для замовлення доставки квітів — https://flower.if.ua/. На сайті є відмінний вибір різних букетів, можливість замовлення на певний час. Сайт зроблений досить просто, ніяких зайвих деталей, можна оформити замовлення і перейти до кошика для оплати.

+38-096-388-27-00 (WhatsApp)
+38-066-388-27-00 (Viber)
+38-093-388-27-00

Квіти в магазині хороші, будуть стояти протягом довгого часу і не зів'януть. Це дуже важливо, адже нікому не буде приємно, коли дорогий подарунок вже на наступний день перетвориться у щось дивне і опале.

Особливості замовлення квітів на flower.if.ua

Оформити замовлення можна на офіційному сайті flower.if.ua або по телефону +38 (096) 388-27-00. Оператор прийме замовлення, уточнить всі деталі, а також може допомогти з вибором відповідного букета. Після цього можна вибрати спосіб оплати і чекати доставку.

На сайті є спеціальний каталог квітів, який допоможе зробити правильний вибір. Поруч з кожним букетом є хороші фотографії, які допоможуть побачити, як він буде виглядати вжівую.Фото з мінімальною обробкою, практично не відрізняються від реальної картини.

Зручний фільтр допоможе визначитися з цінами. Є різні види квітів:

  • Класичні невеликі букети;
  • Величезні пишні букети троянд, щоб справити враження;
  • Невеликі коробочки з квітами;
  • Фігурні квіти (в формі серця або ведмедя);
  • Коробка з фруктами.

Ціни досить демократичні, взагалі не кусаються. Можна замовити доставку на певний час, щоб влаштувати сюрприз або привітати на роботі колегу в свою відсутність.



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