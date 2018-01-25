да придет идея думающему

Что такое подбор персонала

25 января 2018

Подбор персонала является целым искусством, так как для достижения максимально положительного результата используются самые разнообразные эффективные техники. Это позволяет отобрать для работы профессионалов высшего уровня, с учетом всех нюансов.Что такое подбор персонала

Подробнее ознакомиться с особенностями подбора персонала помогут интернет-ресурсы. Отличным выбором для этого станет сайт http://avantaj-spb.ru/rabotodatelyam/podbor-personala.html.

Основные методы

При подборе квалифицированных кадров используется множество различных методов. Первой технологией является рекрутинг – способ, применяющийся для поиска людей на распространенные должности.

В этом случае, речь идет о профессионалах линейного уровня. К особенностям рекрутинга можно отнести:

  • для подбора персонала составляют подробное описание вакансии;
  • объявление размещают там, где его может увидеть большое количество людей;
  • основной упор сделан на тех, кто активно ищет работу.

Следующая технология — Executive Search. В этом случае, происходит отбор персонала на более высокие должности.

Это могут быть руководители отделов и директора компаний. Также, с помощью этого способа происходит поиск специалистов редких профессий.

В отличие от предыдущего метода, цель Executive Search заключается в подборе людей, которые не занимаются активным поиском работы. В основном, данная технология используется крупными консалтинговыми фирмами и частными кадровыми предприятиями.

Что такое подбор персонала
Наиболее сложным и затратным является способ Headhunting. Основная цель этого метода заключается в «переманивании» специалиста из одной компании в другую.

Самым быстрым бюджетным является способ под названием скрининг. В этом случае, технология отбора производится исключительно по некоторым формальным особенностям.

Процесс подбора

В основном, процесс подбора персонала на определенные должности состоит из нескольких этапов. Сюда относятся:

  • потребность компании в новых сотрудниках. Как только организация нуждается в специалистах, открываются имеющиеся вакансии;
  • поиск кандидатов. Проблема решается несколькими способами (к примеру, через объявления и СМИ);
  • анализ резюме. Из всех анкет отбираются только те, которые отвечают требованиям компании.

После всех вышеперечисленных этапов, проводится предварительное собеседование по телефону. Последний шаг – своеобразное интервью с кандидатом, которое необходимо для оценки знаний и умений человека.



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