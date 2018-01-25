Что такое подбор персонала

Подбор персонала является целым искусством, так как для достижения максимально положительного результата используются самые разнообразные эффективные техники. Это позволяет отобрать для работы профессионалов высшего уровня, с учетом всех нюансов.

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Основные методы

При подборе квалифицированных кадров используется множество различных методов. Первой технологией является рекрутинг – способ, применяющийся для поиска людей на распространенные должности.

В этом случае, речь идет о профессионалах линейного уровня. К особенностям рекрутинга можно отнести:

для подбора персонала составляют подробное описание вакансии;

объявление размещают там, где его может увидеть большое количество людей;

основной упор сделан на тех, кто активно ищет работу.

Следующая технология — Executive Search. В этом случае, происходит отбор персонала на более высокие должности.

Это могут быть руководители отделов и директора компаний. Также, с помощью этого способа происходит поиск специалистов редких профессий.

В отличие от предыдущего метода, цель Executive Search заключается в подборе людей, которые не занимаются активным поиском работы. В основном, данная технология используется крупными консалтинговыми фирмами и частными кадровыми предприятиями.



Наиболее сложным и затратным является способ Headhunting. Основная цель этого метода заключается в «переманивании» специалиста из одной компании в другую.

Самым быстрым бюджетным является способ под названием скрининг. В этом случае, технология отбора производится исключительно по некоторым формальным особенностям.

Процесс подбора

В основном, процесс подбора персонала на определенные должности состоит из нескольких этапов. Сюда относятся:

потребность компании в новых сотрудниках. Как только организация нуждается в специалистах, открываются имеющиеся вакансии;

поиск кандидатов. Проблема решается несколькими способами (к примеру, через объявления и СМИ);

анализ резюме. Из всех анкет отбираются только те, которые отвечают требованиям компании.

После всех вышеперечисленных этапов, проводится предварительное собеседование по телефону. Последний шаг – своеобразное интервью с кандидатом, которое необходимо для оценки знаний и умений человека.