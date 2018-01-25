Что такое подбор персонала

Подбор персонала является целым искусством, так как для достижения максимально положительного результата используются самые разнообразные эффективные техники. Это позволяет отобрать для работы профессионалов высшего уровня, с учетом всех нюансов.
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Основные методы
При подборе квалифицированных кадров используется множество различных методов. Первой технологией является рекрутинг – способ, применяющийся для поиска людей на распространенные должности.
В этом случае, речь идет о профессионалах линейного уровня. К особенностям рекрутинга можно отнести:
- для подбора персонала составляют подробное описание вакансии;
- объявление размещают там, где его может увидеть большое количество людей;
- основной упор сделан на тех, кто активно ищет работу.
Следующая технология — Executive Search. В этом случае, происходит отбор персонала на более высокие должности.
Это могут быть руководители отделов и директора компаний. Также, с помощью этого способа происходит поиск специалистов редких профессий.
В отличие от предыдущего метода, цель Executive Search заключается в подборе людей, которые не занимаются активным поиском работы. В основном, данная технология используется крупными консалтинговыми фирмами и частными кадровыми предприятиями.
Наиболее сложным и затратным является способ Headhunting. Основная цель этого метода заключается в «переманивании» специалиста из одной компании в другую.
Самым быстрым бюджетным является способ под названием скрининг. В этом случае, технология отбора производится исключительно по некоторым формальным особенностям.
Процесс подбора
В основном, процесс подбора персонала на определенные должности состоит из нескольких этапов. Сюда относятся:
- потребность компании в новых сотрудниках. Как только организация нуждается в специалистах, открываются имеющиеся вакансии;
- поиск кандидатов. Проблема решается несколькими способами (к примеру, через объявления и СМИ);
- анализ резюме. Из всех анкет отбираются только те, которые отвечают требованиям компании.
После всех вышеперечисленных этапов, проводится предварительное собеседование по телефону. Последний шаг – своеобразное интервью с кандидатом, которое необходимо для оценки знаний и умений человека.