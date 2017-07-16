Что такое внешняя оптимизация сайта

Как сделать сайт популярным? Качественный контент и юзабилити играет определяющею роль. Однако правила таковы, что без внешнего продвижения выбиться в ТОП будет сложно даже интересному и качественному ресурсу.

Чтобы не тратить годы на раскрутку, 90% пользователей используют внешнюю оптимизацию.

Внешняя оптимизация: что это?

Внешняя оптимизация — это комплекс мер для увеличения доверия к сайту со стороны поисковых систем, что достигается за счет упоминания ресурса на сторонних площадках посредством размещения ссылок.

Есть 4 основных способа повлиять на количество обратных ссылок:

Купить ссылки. Заказать прогон по каталогам. Упоминать сайт в социальных сетях. Размещать на тематических площадках статьи со ссылкой на сайт.

Ссылки бывают: вечные – с разовой оплатой и бессрочным размещением; временные – с ежедневной или помесячной оплатой; постовые – упоминания в блогах.

Покупка ссылок

Покупают ссылки через специальные биржи: googetlinks, sape. При этом важно не количество, а качество линков. Главные критерии качества: схожесть тематики донора, преобладание входящих ссылок над исходящими, посещаемость ресурса.

Прогон по каталогам

Этот «древний» способ получения обратных ссылок утратил актуальность, однако пренебрегать им не стоит. Он помогает разбавить ссылочную массу, делая ее естественней.

Это важно, если не хотите попасть под санкции поисковых систем, которые за последние два года серьезно ужесточились.

Рекомендуем раз в полгода-год прогонять сайт по каталогам и профилям. Стоимость операции 400 – 2 тыс. рублей.

Упоминания в социальных сетях

Ссылки из социальных сетей не передают вес сайту, но улучшают поведенческие факторы, когда по ним переходят люди. Закупайте их в тематических группах и у популярных пользователей.

Это можно сделать напрямую или через специальные сервисы: vktarget, prospero. Уйму относительно недорогих линков можно получить, проведя конкурс репостов в своих сообществах и группах.

Статейное продвижение

Один из лучших способов внешней оптимизации. Суть его в том, что ссылка размещается в тематической статье, где определенным образом распределяются ключевые слова.

Одна статья может быть с двумя и более линками. Заказать статейное продвижение можно на биржах по типу miralinks.

Заключение

Без внешней оптимизации сместить конкурентов с верхних позиций выдачи невозможно. Кроме того, одним увеличением ссылочной массы не обойтись, нужно работать и над внутренним продвижением ресурса.

К сожалению, без специальных знаний и опыта легко попасть под санкции ПС. Чтобы этого не допустить, закажите продвижение у профи, например, в агентстве ИнтерМонте.

Всего за два года на рынке онлайн-маркетинга ребята уже могут показать 4-х кратный рост трафика на одном из клиентских сайтов.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про внешнюю оптимизацию сайта.