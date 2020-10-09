Для чего нужны солнечные батареи

Солнечные батареи когда-то были плодом фантазии писателей. Спустя некоторое время их все-таки изобрели, но использовались преимущественно в космической отрасли. В последние годы они стали невероятно популярными у обычных людей.

Это обусловлено еще и стремительным развитием данной отрасли, а также снижением цен на такие установки. Теперь солнечные модули могут позволить себе не только люди очень состоятельные, но и обычные.

Даже, если они пока не продаются повсеместно в строительных и специализированных магазинах, как, например, радиаторы отопления или дизельные генераторы, их все равно можно купить, заказав с доставкой через интернет, что легко и удобно.

Зачем вообще нужны солнечные батареи

Ответ очевиден. Они необходимы для того, чтобы добывать бесплатную электроэнергию. Правда, не все так бесплатно, несмотря на то, что за солнечный свет платить не нужно. Все равно сами батареи стоят недешево. Но, как показывает практика, в течение 1-2 лет они полностью окупают свою стоимость.

Такие установки позволят частично или полностью покрыть все потребности дома в электроэнергии. Количество потребления электроэнергии во всем мире неуклонно растет.

Это сказывается и на ее стоимости, которая повышается чуть ли не с каждым кварталом. Поэтому люди и стараются найти альтернативные варианты. И солнечная энергия – идеальный вариант.

Правда, пока КПД батарей не такой высокий, но, как прогнозируют эксперты, все только впереди. И в ближайшем будущем могут изобрести либо усовершенствовать имеющиеся виды батарей, чтобы они были с максимальным КПД. Тогда, потребность в централизованной, поставляемой от электростанций энергии полностью отпадет.

Что касается нынешнего времени, то все зависит от самого объекта и количества потребляемой энергии. Если это какое-то крупное промышленное предприятие, разумеется, не хватит энергии, которую дают солнечные батареи, установленные на крыше этого объекта.

Но, если речь идет о, например, частном доме, даче, та энергия, которую добывают панели, может полностью или частично обеспечить все потребности. Тут конечно, зависит все от количества панелей, а также климатических особенностей региона, в котором они установлены.

Стоит ли устанавливать солнечные батареи

Почему бы и нет?! Это хотя бы покроет, например, тот объем электроэнергии, который потребляют осветительные приборы и т. д. Со временем, можно увеличить количество панелей, чтобы еще больше электроприборов питались от них.

Главное, не забывать периодически чистить поверхность панелей, потому что у них снижается КПД при загрязнении.