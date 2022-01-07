Детская дебетовая карта от «Тинькофф» - эффективный контроль за ребёнком

Банковские карты — это самый распространённый инструмент ежедневного использования, который применяют миллиарды людей во всём мире. Функционал кредиток настолько велик, что они способны влиять на мировую экономику, способствуя возникновению целых отраслей.

Например, без кредитных карт интернет – торговля была бы совершенно невозможна. Сегодня своя кредитка есть в кармане большинства людей в мире: от пенсионеров до миллиардеров.

Однако, есть категории людей, которым использовать кредитные карты нежелательно. Конечно, речь идёт о детях. Молодое поколение со свойственной им непосредственностью, относится к деньгам и к кредитам слишком легкомысленно. Ребёнок, заполучив в руки кредитную карту с большим кредитным лимитом, может наделать много неприятностей как для себя, так и для родителей.

Однако, банковская карта для детей до 14 тем не менее, нужна, ведь ребёнку тоже нужно как –то осуществлять расчёты, платить за обеды в школе, покупать канцелярские принадлежности для учёбы. И выход есть — оформить ребёнку дебетовую карту с родительским контролем.

Такие карты не имеют функции оформления кредита и расходов в овердрафт, поэтому риск того, что ребёнок создаст проблемы себе и родителям — минимален. К тому же, детская карста оснащается специальным программным обеспечением, с помощью которого родители могут следить за всеми трансакциями, которые совершает ребёнок с помощью карты.

Банк «Тинькофф» предлагает детские дебетовые карты предназначенные для надёжного контроля финансового поведения ребёнка. Карта может быть привязана к кредитке родителей и наполняется специальным программным приложением, ктоорое помогает развивать финансовую грамотность у ребёнка.

Детская дебетовая карта от «Тинькофф» — надёжный инструмент контроля за ребёнком

Детская дебетовая карта от банка «Тинькофф» открывает такие возможности:

Карта совершенно безопасна и обеспечивает полный родительский контроль над трансакциями. Все операции, которые совершает ребёнок, будут отображаться в специальном приложении или дублироваться через SMS. Также есть возможность привязать детскую карту к карте одного из родителей;

Бесплатное обслуживание. Все операции по карте: переводы, сообщения, а также услуги банка — полностью бесплатны;

система бонусов. За каждую покупку начисляются бонусы: 1% за каждую покупку, 2% за покупку через интернет, 30% при покупке у компаний – партнёров;

специальное приложение — счёт – копилка, на котором ребёнок может собирать понемногу деньги, как на обычной копилке;

также, карта предполагает наличие приложения, с помощью которых ребёнок учится финансовой грамотности.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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