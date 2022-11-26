Дельфиниумы: все о посадке, уходе и размножении живокости

Дельфиниум ( Delphinium ), который еще называют живокостью или шпорником — абсолютная классика в саду. Здесь вы узнаете все, что вам нужно знать о покупке, посадке и уходе за этим любимым растением.

Живокость иногда может вырасти до двух метров в высоту.

Живокость ( Delphinium ) украшает любой сад своими прекрасными красками, а его ботаническое название уже предполагает, что его цветы напоминают дельфина. Эти высокорослые декоративные растения являются неотъемлемой частью многих садов — мы объясним, что еще вы должны знать об этих красивых растениях.

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Дельфиниумы принадлежат к семейству лютиковых (Ranunculaceae) и являются одними из самых известных и, безусловно, самых красивых многолетников, которые мы можем посадить в наших садах. Но что, возможно, не все знают, так это то, что живокость — ядовитое растение, потому что содержащиеся в ней алкалоиды (элатин, дельфинин и другие) делают растения и их семена чрезвычайно токсичными.

Дельфиниумы: происхождение и характеристики

Различные виды живокости происходят либо из Средиземноморья, либо из Азии. У растения прямостоячие стебли, которые иногда ветвятся. На этих стеблях растут замечательные одиночные или махровые цветы, что делает их привлекательным дополнением вашего сада.

Ларкспур также популярен как цветок для срезки и для сушки из-за его прекрасных цветов. Дельфиниумы бывают белого, розового, красного, синего и фиолетового цветов. Эти цветочные цвета, конечно же, бывают самых разных оттенков, и цветы можно увидеть с июня по август.

Дельфиниумы могут сильно различаться по размеру, так как самые маленькие виды достигают высоты всего около 20 сантиметров. Однако некоторым сортам удается вырасти до целых двух метров в высоту.

Это декоративное растение, безусловно, прекрасно смотрится в саду, но требует и дополнительного ухода — высокие растения всегда рискуют опрокинуться, особенно при сильном ветре. Также нужно обратить внимание на соседей живокости, особенно при посадке на грядки, так как не всякое растение подходит.

Подходящими соседями для дельфиниумов являются колокольчик молочноцветный ( Campanula lactiflora ), бородатые ирисы ( Iris barbata ), Хризантема максимум ( Chrysanthemum maximum ), герань ( Geranium ) или тысячелистник таволговый ( Achillea filipendulina ). Говорят, что ирисы даже усиливают рост живокости.

С другой стороны, избегайте размещения флоксов ( Plox ) и астр ( Aster ) рядом с дельфиниумами, так как корни этих растений не любят друг друга и могут нанести ущерб под землей.

Ирисы — идеальные компаньоны для живокости...

Виды дельфиниумов

Существует множество различных видов живокости, которые различаются по размеру, цвету и месту происхождения. Всего насчитывается около 400 различных видов живокости, большинство из которых происходят из разных частей Европы. Живокости можно классифицировать ботанически или по типам скрещивания или гибридным разновидностям.

Живокость: ботаническое деление

Живокость Аякса или Консолида Аяксова ( Consolida ajacis )

Живокость полевая ( Consolida regalis )

Жаворонок крупноцветковая ( Delphinium grandiflorum )

Как вы уже можете видеть из различных названий видов, систематика рода дельфиниумов очень сложна, и некоторые названия видов также изменились за последние годы.

Такие вариации возникают благодаря более точным методам анализа, поскольку теперь молекулярная биология позволяет нам исследовать отношения между различными растениями более точно, чем в прошлом, когда только внешний вид растений определял классификацию.

В селекционных кругах выделяют следующие виды или гибриды:

Группа Elatum (живокость садовая)

Группа Pacific (тихоокеанская садовая живокость)

Группа Belladonna

Дикие дельфиниумы обычно однолетние или двухлетние, тогда как культурные садовые формы часто более долговечны. Как правило, чем выше живокость, тем дольше она живет. Например, сорта Pacific живут только до трех лет, сорта Belladonna могут жить до пяти лет, а сорта Elatum могут достигать возраста десяти лет.

Посадка дельфиниумов

Жаворонкам нужно много питательных веществ, поэтому их нужно время от времени перемещать, чтобы почва не слишком истощалась. Ниже приведены некоторые моменты, которые следует учитывать при посадке дельфиниумов, чтобы вы могли долгое время наслаждаться красивыми декоративными растениями.

Посадите низкорослые компаньоны вокруг дельфиниума для тени.

Идеальное расположение

Чтобы дельфиниумы росли оптимально, им нужно солнечное место в вашем саду, защищенное от ветра. Однако живокость не любит находиться на полном солнце, потому что предпочитает солнце над головой, а тень внизу.

Поэтому рекомендуется размещать вокруг цветов другие низкорослые декоративные растения, которые могут давать тень. Дельфиниумы предпочитают суглинисто-гумусную почву, богатую питательными веществами, но бедную азотом. Для прорастания семян живокости требуется прохладная температура почвы от 10 до 12 ° C.

Пошаговая инструкция

Дельфиниумы можно высевать в открытый грунт либо уже в середине октября, либо весной в марте-апреле. Вы также можете высевать живокости в контейнеры и горшки в помещении с конца марта, чтобы вырастить их заранее.

Это может дать растениям преимущество в росте и защитить их от вредителей и болезней, когда они появятся. Кроме того, выращенные таким образом дельфиниумы также защищены от заморозков, так как их высаживают только с середины мая. Расстояние между посадками должно быть 15-30 см.

Как посадить живокость на улице?

Полейте корневой ком живокости перед посадкой

Выкопайте яму, в которой достаточно места для корневого кома.

Добавьте удобрения, такие как навоз или компост, в посадочную яму.

Поместите растение в лунку

Убедитесь, что корневой ком находится на одном уровне с землей.

Засыпать яму выкопанной землей

Плотно прижмите землю вокруг растения

Тщательно полейте растение

Уход за дельфиниумом

Чтобы наслаждаться живокостью все лето, следует обратить внимание на некоторые моменты при уходе за этими растениями.

Благодаря своей высоте дельфиниумы очень восприимчивы к ветру, поэтому всегда нужно искать защищенное место для живокости, иначе есть опасность, что ее опрокинет или унесет ветром. Оптимальный уход также включает обрезку дельфиниумов летом.

Как только растения отцвели, необходимо обрезать стебли до 20 сантиметров. Растение омолодится и сможет снова зацвести. Таким образом, в конце лета можно стимулировать второе цветение.

Также рекомендуется обрезка, чтобы дельфиниумы не вырастали слишком высокими, потому что чем выше стебли, тем более восприимчивыми они становятся к ветру. Не обрезайте более 20 сантиметров, потому что он может больше не дать ростков.

Полив

Дельфиниумы нуждаются в достаточном и регулярном поливе для оптимального развития, так как они очень требовательны к воде. Если стоит очень жаркая погода и бывают периоды сильной засухи, живокость следует поливать хотя бы раз в день, а то и два раза.

Чтобы предотвратить интенсивное испарение воды, вы можете расстелить слой мульчи вокруг живокости или создать тень с помощью почвопокровных растений.

Поскольку дельфиниумам требуется много воды, в жаркие дни их нужно поливать хотя бы один раз.

Удобрение

Настоятельно рекомендуется добавить некоторые удобрения, такие как компост, в почву еще до посадки или посева. Перепревший конский навоз также особенно подходит для удобрения дельфиниумов.

Так как растения имеют неглубокую корневую систему, вам нужно всего лишь внести удобрения примерно на 40 сантиметров в почву. Рекомендуется органически удобрять многолетние живокости два раза в год, идеально удобрять один раз весной до распускания почек и один раз осенью после обрезки.

Компосты, навоз и другие органические удобрения следует всегда осторожно вносить в почву, но следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить корни растений.

Преимущество органического удобрения осенью заключается в том, что удобрение уже может немного разложиться, расщепляется и, таким образом, гарантирует вашим растениям сильный старт следующей весной. Если вы используете минеральные удобрения для живокости, рекомендуется всегда обращать внимание на инструкцию по применению и особенно на дозировку.

Размножение

Живокость посеет себя, если вы дадите плодам полностью созреть. Если вас не устраивает самосев, можно воспользоваться и другим способом. Дельфиниумы обычно размножают делением побега.

Как лучше разделить живокость для размножения?

Выкопайте дельфиниум

Разделите корневой ком лопатой

Поместите разделенные корневые шарики в ведро с водой.

Выкопайте посадочную яму и разрыхлите в ней почву

Смешайте компост в лунке в земле

Поместите живокость в посадочную яму, как описано выше.

Делите дельфиниумы весной, лучшее время для этого – апрель месяц. В лучшем случае эти дельфиниумы зацветут той же осенью или следующей весной и будут радовать наш взор своим чудесным цветением.

Конечно, живокость можно размножать и ее семенами, которые легко можно посеять повторно. Для этого не обрезайте растение, нужно дать ему засохнуть, чтобы могли сформироваться семена.

Важно не обрезать дельфиниумы после первого цветения, чтобы семена успели созреть. Затем образуются плоды, которые затем содержат характерные треугольные семена.

Вы можете собирать эти плоды, как только они станут коричневыми и сухими, однако вы должны собрать их до того, как плоды раскроются сами по себе и дадут семена.

Вы можете собрать семена живокости самостоятельно или купить их.

При необходимости следует подсушить собранные плоды. Затем очистите семена и храните их в сухом и темном месте. Весной вы можете сажать семена в помещении с марта или прямо в землю с мая.

Если вы размножаете гибридные дельфиниумы самостоятельно, следующие поколения будут иметь другие характеристики и внешний вид будут отличаться от родительских растений, но тем самым вы сможете внести разнообразие в свой сад.

Зимовка

Дельфиниумы не требуют специальной защиты на зиму в открытом грунте, кроме обрезки осенью и дополнительного слоя компоста. Для многолетних живокости этого достаточно, чтобы помочь им снова прорасти весной. Для однолетних и двулетних сортов вы должны либо дать им самосев, либо собрать семена.

Однако растения, выращиваемые в горшках, нуждаются в укрытии, чтобы пережить зиму. Они более чувствительны и должны быть защищены от мороза следующим образом:

Оберните горшки флисом

Поставьте горшки в защищенном месте, например, у стены дома или в углах.

Поставьте горшки на пенопласт или дерево, чтобы они не касались холодной земли.

Накрыть растения хворостом или листьями

Распространенные болезни и вредители

Дельфиниумам также неоднократно угрожали несколько животных-вредителей. Их особенно часто заражают улитки ( Gastropoda ), минирующие мухи ( Agromyzidae ) и прозрачные клещи ( Tarsonemidae ).

Однако некоторые заболевания также встречаются на живокости, такие как черная пятнистость ( Pseudomonas delphinii ), мучнистая роса ( Erysiphaceae ) или вирусы. Возникновению вредителей и болезней часто способствует неподходящее месторасположение – в случае с дельфиниумами это зачастую слишком тенистое место.

В профилактических целях можно использовать отвары растений для укрепления живокости. Если растение атакуют такие грибы, как мучнистая роса, то можно просто срезать пораженные побеги и таким образом сдержать заражение.