да придет идея думающему

Continental: современные технологии для безопасного и комфортного передвижения

12 октября 2019

Continental – это известный немецкий бренд по производству автомобильных шин. Его главная цель – внедрение в свою продукцию новинок, позволяющих ощущать безопасность и комфорт при движении.

Шины Continental

В этом направлении работает вся команда исследователей компании, создавая действительно уникальные покрышки. Купить шины Continental https://shinshina.by/shini/continental.html для своего автомобиля вы можете в нашем магазине. У нас большой ассортимент товара, предназначенный для разных целей.

Шины Continental: продукция высокого уровня

Компания ведет свою историю еще с 1871 года. Именно продукция этого бренда была задействована для изготовления первого немецкого дирижабля, а в 1901 году гоночный авто “Мерседес-Бенц” получает победу на автогонках в Ницце, используя шины Континенталь.

С тех пор изобретатели компании не перестают придумывать новинки и улучшать качество своих изделий. Сегодня каждый четвертый европейский автомобиль использует покрышки Континенталь.

Шины Континенталь: преимущества продукции

Среди преимуществ продукции бренда можно отметить:

  • независимо от условий эксплуатации, шины бренда повышают управляемость автомобиля;
  • уровень шума очень низок даже при высоких скоростях передвижения авто;
  • внедорожные шины бренда – это лучший вариант для плохих и труднопроходимых дорог.

Из недостатков отмечают только два момента: на небольших поворотах наблюдается легкая задержка реакции шины, а также слегка увеличенный тормозной путь при “юзе”.

Но даже это не уменьшает спрос на покрышки немецкого бренда. К тому же в компании с каждым годом улучшают свои изделия.

Шины Continental

Что предлагает производитель?

Продукция этого бренда используется многими заводами-производителями автомобилей, которые делают изделия премиум-класса. На данный момент покрышки Continental выпускаются в таком ассортименте:

  • покрышки для внедорожников;
  • шины для легкогрузовых авто;
  • легковые шины;
  • грузовые покрышки.

Наиболее многочисленная группа – это легковые шины, которые доступны в зимнем и летнем варианте. Именно тут производитель использует свои самые последние инновации.

Если вы хотите получить высокое качество изделий, тогда выбирайте шины Continental в Минске. В нашем магазине вы можете приобрести продукцию бренда по доступной цене, так как мы никогда не завышаем стоимость любых изделий.

Грамотные специалисты помогут выбрать именно ту модель, которая нужна вам.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по выбору автомобильных шин.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Оксана: Удивляют возможности новых технологий. Смартфоны будущего , согласно, имеют ряд преимуществ. Возможно уже...
  • Андрей: Девид Духовный очень популярен во всех странах СНГ. Мы его все еще помним из одного из лучших сериалов...
  • Сергей: Достойный обзор современных способов рекламного менеджмента и PR-технологий отельного бизнеса. Стоит внимания...
  • Сергей: Как программист вынужден отметить, что редактор имеет широкий спектр возможностей и позволяет использовать...
  • Евгений: По моему, подобный фокус проще проворачивать с кредитными картами, без обращения в МФО. Схема та же, только...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика