Continental: современные технологии для безопасного и комфортного передвижения

Continental – это известный немецкий бренд по производству автомобильных шин. Его главная цель – внедрение в свою продукцию новинок, позволяющих ощущать безопасность и комфорт при движении.

В этом направлении работает вся команда исследователей компании, создавая действительно уникальные покрышки. Купить шины Continental https://shinshina.by/shini/continental.html для своего автомобиля вы можете в нашем магазине. У нас большой ассортимент товара, предназначенный для разных целей.

Шины Continental: продукция высокого уровня

Компания ведет свою историю еще с 1871 года. Именно продукция этого бренда была задействована для изготовления первого немецкого дирижабля, а в 1901 году гоночный авто “Мерседес-Бенц” получает победу на автогонках в Ницце, используя шины Континенталь.

С тех пор изобретатели компании не перестают придумывать новинки и улучшать качество своих изделий. Сегодня каждый четвертый европейский автомобиль использует покрышки Континенталь.

Шины Континенталь: преимущества продукции

Среди преимуществ продукции бренда можно отметить:

независимо от условий эксплуатации, шины бренда повышают управляемость автомобиля;

уровень шума очень низок даже при высоких скоростях передвижения авто;

внедорожные шины бренда – это лучший вариант для плохих и труднопроходимых дорог.

Из недостатков отмечают только два момента: на небольших поворотах наблюдается легкая задержка реакции шины, а также слегка увеличенный тормозной путь при “юзе”.

Но даже это не уменьшает спрос на покрышки немецкого бренда. К тому же в компании с каждым годом улучшают свои изделия.

Что предлагает производитель?

Продукция этого бренда используется многими заводами-производителями автомобилей, которые делают изделия премиум-класса. На данный момент покрышки Continental выпускаются в таком ассортименте:

покрышки для внедорожников;

шины для легкогрузовых авто;

легковые шины;

грузовые покрышки.

Наиболее многочисленная группа – это легковые шины, которые доступны в зимнем и летнем варианте. Именно тут производитель использует свои самые последние инновации.

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Грамотные специалисты помогут выбрать именно ту модель, которая нужна вам.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по выбору автомобильных шин.