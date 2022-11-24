Цимифуга: виды, уход и использование в качестве лекарственного растения
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Цимифуга: виды, уход и использование в качестве лекарственного растения

24 ноября 2022

Цимифугу можно использовать по-разному, и она является известна не только благодаря своим лечебным свойствам, но и в качестве декоративного растения. Здесь вы можете узнать, как вырастить это лекарственное растение в домашних условиях и на что обратить внимание при его использовании.

Actaea heracleifolia in garden. Growing medicinal plants in the garden. White inflorescences of cimicifuga racemosa in natural background

Цимифуга — восхитительное дополнение к многолетним садам.

Цимифуга ( Actaea racemosa ), также называемая клопогоном кистевидным ( Cimicifuga racemosa ), известна как лекарственное растение и в основном используется для лечения симптомов менопаузы. При этом растение, напоминающее по внешнему виду серебряную свечу, также хорошо подходит для изящных многолетних садов. В этой статье вы узнаете все о клопогоне кистевидной и уходе за ним.

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Цимифуга: происхождение и характеристики

Первоначально Цимифуга происходит из Северной Америки и Канады. Между тем это лекарственное растение можно встретить даже в наших широтах в редколесьях. Член семейства лютиковых, клопогон кистевидный представляет собой многолетнее травянистое растение, т.е. многолетник. Растет в виде хорстов и достигает высоты роста от одного до двух метров.

Под землей находится темный корень, отходящий от корневища, побег, уходящий под землю. Темно-зеленые листья крупные, трех- или пятилопастные, непарные листочки. Соцветия стоят на прямостоячих тонких стеблях.

Когда цветет цимицифуга? Цветы лекарственного растения можно увидеть в цвету в июле. Отсюда и еще одно его название «Июльская серебристая примула», под которым также широко известен клопогон. Соцветия состоят из серебристо-белых цветков, которые растут в соцветиях длиной около 30-80 см. Эта цветочная гроздь имеет сходство со свечой. После цветения образуются кожистые плоды, которые содержат много семян.

Red Admiral on Cimicifuga racemosa (bugbane or cohosh) variety Hillside Black Beauty.

Цветы клопогона привлекают множество насекомых.

Самые красивые виды и сорта

Помимо клопогона кистевидного, есть и другие виды. Однако они не имеют лечебного эффекта. Мы представляем их вам, потому что они имеют высокую ценность как декоративные растения.

  • Cimicifuga ramosa (сентябрьская серебристая примула): этот сорт цветет в сентябре, как следует из его названия. Цветок кремово-белый. При высоте роста 180 см он относится к одному из самых крупных видов.
  • Cimicifuga simplex 'Atropurpurea' (Purple October Silver Primrose): даже после цветения этот сорт по-прежнему красив. Листва примулы серебристой, вырастающей примерно на 150-180 см, темная, зеленовато-красная. Белые цветы создают приятный контраст, когда цветут с сентября по октябрь.
  • Cimicifuga simplex 'Brunette' (темно-октябрьская серебристая примула): особенность этого сорта заключается в его темной листве. Черно-красные листья красиво контрастируют с белыми или светло-розовыми цветами, когда цветет с сентября по октябрь. Этот сорт достигает высоты 140-160 см.

On a grey background inflorescences of a cimicifuga.Inflorescences covered small white flowers.

Характерной чертой сорта 'Brunette' являются темные, почти черные цветоносы.

  • Cimicifuga simplex 'White Pearl' (Октябрьская серебристая примула): этот сорт также цветет в октябре, как следует из названия. При высоте роста 120-150 см он среднерослый. Белоснежные разветвленные метелки цветков слегка свисают.

Посадка и уход

Цимифуга также может хорошо расти в вашем саду. Высаживать кусочки корня можно с весны до осени. Летом следует позаботиться о достаточном увлажнении.

Цимифуга предпочитает полутень слегка солнечному месту. Между отдельными растениями должно быть достаточное расстояние около 100 см из-за травянистой растительности и большой высоты. Почва лучше всего хорошо влажная, богатая питательными веществами и гумусом.

Обрезать клопогон не нужно. После окончания периода цветения многолетника листва осенью становится золотистой. После этого листья сбрасываются. Следующей весной растение заново прорастает из корневища. Клопогоны в целом нечувствительны к морозу и выносливы примерно до -30°С.

Сбор, использование и лечебный эффект

К сожалению, вы не можете использовать специально выращенный в саду клопогон как лекарственное растение, т.к. в нем содержится лишь очень малый процент полезных веществ.

Такие ингредиенты, как тритерпеновые гликозиды и флавоноиды, находятся в корне небольшом количестве. Однако препараты с концентрированным экстрактом клопогона имеются в продаже.

Actaea heracleifolia in garden. Growing medicinal plants in the garden. White inflorescences of cimicifuga racemosa in natural background

Активные ингредиенты клопогона содержатся в корнях.

Профессиональные препараты в основном используются в качестве средства от симптомов менопаузы, таких как потливость или приливы. Эти симптомы вызваны снижением уровня эстрогена. Ингредиенты лекарственного растения уравновешивают эти колебания уровня гормонов. Исследования доказали эффективность и безопасность приема препаратов с клопогоном.

Положительный эффект может проявиться через две-три недели. Однако постоянное использование следует проводить только после консультации с врачом. Еще до первого приема гинеколог может ответить, подходит ли вообще препарат с цимицифугой.



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