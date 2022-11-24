Цимифуга: виды, уход и использование в качестве лекарственного растения

Цимифугу можно использовать по-разному, и она является известна не только благодаря своим лечебным свойствам, но и в качестве декоративного растения. Здесь вы можете узнать, как вырастить это лекарственное растение в домашних условиях и на что обратить внимание при его использовании.

Цимифуга — восхитительное дополнение к многолетним садам.

Цимифуга ( Actaea racemosa ), также называемая клопогоном кистевидным ( Cimicifuga racemosa ), известна как лекарственное растение и в основном используется для лечения симптомов менопаузы. При этом растение, напоминающее по внешнему виду серебряную свечу, также хорошо подходит для изящных многолетних садов. В этой статье вы узнаете все о клопогоне кистевидной и уходе за ним.

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Цимифуга: происхождение и характеристики

Первоначально Цимифуга происходит из Северной Америки и Канады. Между тем это лекарственное растение можно встретить даже в наших широтах в редколесьях. Член семейства лютиковых, клопогон кистевидный представляет собой многолетнее травянистое растение, т.е. многолетник. Растет в виде хорстов и достигает высоты роста от одного до двух метров.

Под землей находится темный корень, отходящий от корневища, побег, уходящий под землю. Темно-зеленые листья крупные, трех- или пятилопастные, непарные листочки. Соцветия стоят на прямостоячих тонких стеблях.

Когда цветет цимицифуга? Цветы лекарственного растения можно увидеть в цвету в июле. Отсюда и еще одно его название «Июльская серебристая примула», под которым также широко известен клопогон. Соцветия состоят из серебристо-белых цветков, которые растут в соцветиях длиной около 30-80 см. Эта цветочная гроздь имеет сходство со свечой. После цветения образуются кожистые плоды, которые содержат много семян.

Цветы клопогона привлекают множество насекомых.

Самые красивые виды и сорта

Помимо клопогона кистевидного, есть и другие виды. Однако они не имеют лечебного эффекта. Мы представляем их вам, потому что они имеют высокую ценность как декоративные растения.

Cimicifuga ramosa (сентябрьская серебристая примула) : этот сорт цветет в сентябре, как следует из его названия. Цветок кремово-белый. При высоте роста 180 см он относится к одному из самых крупных видов.

: этот сорт цветет в сентябре, как следует из его названия. Цветок кремово-белый. При высоте роста 180 см он относится к одному из самых крупных видов. Cimicifuga simplex 'Atropurpurea' (Purple October Silver Primrose) : даже после цветения этот сорт по-прежнему красив. Листва примулы серебристой, вырастающей примерно на 150-180 см, темная, зеленовато-красная. Белые цветы создают приятный контраст, когда цветут с сентября по октябрь.

: даже после цветения этот сорт по-прежнему красив. Листва примулы серебристой, вырастающей примерно на 150-180 см, темная, зеленовато-красная. Белые цветы создают приятный контраст, когда цветут с сентября по октябрь. Cimicifuga simplex 'Brunette' (темно-октябрьская серебристая примула): особенность этого сорта заключается в его темной листве. Черно-красные листья красиво контрастируют с белыми или светло-розовыми цветами, когда цветет с сентября по октябрь. Этот сорт достигает высоты 140-160 см.

Характерной чертой сорта 'Brunette' являются темные, почти черные цветоносы.

Cimicifuga simplex 'White Pearl' (Октябрьская серебристая примула): этот сорт также цветет в октябре, как следует из названия. При высоте роста 120-150 см он среднерослый. Белоснежные разветвленные метелки цветков слегка свисают.

Посадка и уход

Цимифуга также может хорошо расти в вашем саду. Высаживать кусочки корня можно с весны до осени. Летом следует позаботиться о достаточном увлажнении.

Цимифуга предпочитает полутень слегка солнечному месту. Между отдельными растениями должно быть достаточное расстояние около 100 см из-за травянистой растительности и большой высоты. Почва лучше всего хорошо влажная, богатая питательными веществами и гумусом.

Обрезать клопогон не нужно. После окончания периода цветения многолетника листва осенью становится золотистой. После этого листья сбрасываются. Следующей весной растение заново прорастает из корневища. Клопогоны в целом нечувствительны к морозу и выносливы примерно до -30°С.

Сбор, использование и лечебный эффект

К сожалению, вы не можете использовать специально выращенный в саду клопогон как лекарственное растение, т.к. в нем содержится лишь очень малый процент полезных веществ.

Такие ингредиенты, как тритерпеновые гликозиды и флавоноиды, находятся в корне небольшом количестве. Однако препараты с концентрированным экстрактом клопогона имеются в продаже.

Активные ингредиенты клопогона содержатся в корнях.

Профессиональные препараты в основном используются в качестве средства от симптомов менопаузы, таких как потливость или приливы. Эти симптомы вызваны снижением уровня эстрогена. Ингредиенты лекарственного растения уравновешивают эти колебания уровня гормонов. Исследования доказали эффективность и безопасность приема препаратов с клопогоном.

Положительный эффект может проявиться через две-три недели. Однако постоянное использование следует проводить только после консультации с врачом. Еще до первого приема гинеколог может ответить, подходит ли вообще препарат с цимицифугой.