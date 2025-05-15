Что значит работа вахтой

Вахтовый метод работы — популярная форма труда для сотрудников, предоставляющая им возможность хорошо заработать, а работодателям найти персонал на постоянной основе.

В данной статье подробно рассказано о работе вахтовым методом, ее преимуществах и особенностях. Актуальные вакансии можно найти на сайте hh.ru

Что такое вахтовый метод работы

Данный метод подразумевает работу сотрудников в местах отдаленных от их места проживания.

Форма труда чередует работу и отдых. Продолжительность вахты не может превышать одного месяца. Однако на отдельных объектах период ограничивают 3 месяцами. Смена длится от 8 до 12 часов, как и на обычной работе. В месяц количество отработанного времени не может превышать 40 часов.

Существует два вида вахты:

Обычный. Подразумевает выезд сотрудников на объект расположенный в регионе их проживания.

Период работы не продолжительный — 1-2 недели.

Экспедиционный. Значительное расстояние от дома до объекта (несколько тысяч км). Человек уезжает далеко от своего жилья, на срок до нескольких недель.

Обычно вахта свойственна для таких сфер:

Рыбный промысел

Лесозаготовки

Добыча полезных ископаемых

На вахту часто требуется медицинский персонал, инженеры, логистические специалисты. На севере оплата за труд существенно выше.

Чем хороша вахта

Данная форма труда набирает популярность за счёт ряда преимуществ:

Проезд. Доставка до рабочего места не предусматривает платы для сотрудников.

Обеспечение. Все нужды работников (питание, спецодежда и т.д.) Оплачивает работодатель. Сюда входит и проживание в общежитии на весь период работы.

Экономия. Происходит за счёт того, что денежные средства негде тратить.

Отпуск. Полагается дополнительный отдых рабочим на севере и вредные условия труда.

Надбавки. Дополнительные выплаты для рабочих вахтовым методом на севере и вредных производствах.

Работа на вахте: о чем нужно знать

Работа далеко от дома.

Метод труда, при котором работник периодически уезжает на постоянное место работы, в дали от дома. Сотрудник не может возвращаться домой ежедневно.

Совершеннолетний возраст. Форма работы доступна для лиц достигших 18 лет.

Наличие детей в возрасте раннего детства. Осуществлять трудовую деятельность на вахте женщинам имеющим детей до 3-х лет запрещается.

Медосмотр. Работодатель потребует от сотрудника результат медицинского осмотра.

Выходные. В каждой рабочей неделе рабочего в обязательном порядке должны быть выходные.