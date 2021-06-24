Что входит в обучение пожарно техническому минимуму

На многих предприятиях и объектах, сотрудники, руководство или отдельные специалисты должны пройти обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ), сдать соответствующий экзамен. Это в обязательном порядке требует действующее законодательство. Пройти обучение в Москве можно в центре доп. образования https://generation8.ru/.

Где пройти обучение пожарно-техническому минимуму

Эти услуги предлагают специальные учебные центры, у которых есть соответствующая лицензия. Обучение сейчас может быть не только очным, но и в режиме онлайн, что очень удобно.

В этом случае можно провести обучение, не отрывая сотрудников от их рабочих мест.

Что входит в программу обучения пожарно-техническому минимуму

Программа включает в себя следующие блоки:

Законодательная база в сфере пожарной безопасности. Это требования, нормы, а также способы наказания тех, кто нарушает эти законы. Информация нужная. Это позволит заранее знать, чем чревата халатность и пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности, обязательных к соблюдению при проведении пожарных работ.

Правила хранения взрывоопасных материалов и веществ.

Требования пожарной безопасности.

Официальная нормативная документация.

Это теоретическая часть, знать которую обязательно.

Кроме того, необходимо освоить и практические навыки, которые в случае чего можно будет применить, чтобы избежать трагедии, спасти жизни людей, имущество, минимизировать или свести к нулю материальный ущерб. Речь о следующих навыках:

Организация путей эвакуации в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности

Обеспечение противопожарной защиты предприятия

Правильное ведение пожарной документации, которая регулярно должна заполняться и так далее.

Как часто требуется обучение

Так как пожары случаются не на каждом предприятии, многие люди редко сталкиваются с такими форс-мажорами.

Поэтому, пройдя одно обучение для "галочки" большинство из них забудет все, о чем узнали там. Чтобы такого не было, даже если риски возникновения пожара минимальны, необходимо регулярно обновлять знания по ПТМ.

Поэтому обучение повторяют с определенной периодичностью. Как только сотрудник устроился на работу, обучение ПТМ проводится в течение первого месяца.

Если деятельность предприятия связана с высокими рисками возникновения пожаров, взрывов и т.д., обучение проводится раз в 1 год. Для всех остальных предприятий этот период составляет 3 года.