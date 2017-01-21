По принципу «сделал и забыл»

Одной из наиболее желанных для вебмастеров стратегий работы в Интернете остаётся система, построенная по формуле «сделал и забыл».

Рассмотрим один из вариантов её практического применения. При этом мы будем рассматривать вариант, который на первом этапе не потребует никаких затрат.

Он связан с использованием бесплатных ресурсов — хостинга и делегирования доменных имён. А работать мы будем для привлечения западного трафика.

Почему так? Продвижение сайтов без вложений возможно только в том случае, если продвигаются они в среде наибольшей активности пользователей, а это безусловно дотнет.

Делаем сайт, ориентированный на западную аудиторию и берём бесплатный хостинг вот здесь — hostinger.ru. Сервера расположены в Англии, IP будет зарубежным. Позволяют установить 2-а сайта, вполне полноценных.

Бесплатные ресурсы предоставляют исторически, бояться ничего не нужно, сайты не исчезнут. По мере развития можно будет найти аналог или делать новые аккаунты.

Не трудно получить и бесплатный домен второго или условно второго уровня, такие какие выдаёт регистратор freenom.com или воспользоваться украиснким pp.ua. Разумеется, домены можно парковать и за деньги, но мы говорим о самом бюджетном варианте.

После того, как домены будут делегированы приступаем к созданию сайтов. Выбираем тему, которая подойдёт к какой-то западной партнёрке и создаём сайт на WordPress.

Контент — обычные переводы новостей с русскоязычных сайтов на английский с помощью переводчика Google. Не обязательно делать именно англоязычные сайты. Они могут быть на испанском, немецком, итальянском — ориентируйтесь по предложениям партнёрской программы AffiliateCube.

Не нужно проявлять рвение в создании каждого сайта. Гораздо важнее иметь аккаунты в продвинутых международных партнерских программах.

В момент, когда у вас будет сайтов 20 — выберите лучший и потратьте первые деньги на организация кампании контекстной рекламы с помощью западной системы.

Предварительно попробуйте раздобыть купон на скидку. Конечно, в этот момент на сайте уже должны быть размещены рекламные материалы или скрипты для переадресации посетителя на сайт рекламодателя.

Параллельно регистрируйте сайты в каталогах, таких как Web Focus, и размещайте на них статьи с ссылками.

Делая каждый день по одному сайту, что займёт не более 2-3 часов, когда у вас появится навык, в течение года вы получите флотилию из 300-350 сайтов.

Если посещение каждого будет около 100 хостов в сутки, то это примерно 30.000 суммарных показов. Хотя бы парочка продаж в день!

Многие западные рекламодатели достаточно щедры и готовы поделиться с партнёром 30-40 процентами от его затрат.

Таким образом, помогая продать всего один товар вы будете стабильно зарабатывать 30-40 долларов в сутки или около 2000 рублей. Не такая уж и плохая зарплата для условий кризиса и экономической нестабильности.

Далее на видео вы можете посмотреть процесс создания сайта на WordPress с нуля.