Что входит в инженерный проект дома

В систему инженерных коммуникаций входит разводка сети отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции.
Инженерный проект дома требуется для проектирования систем жизнеобеспечения здания — отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения и других коммуникаций. Составить инженерный проект дома может архитектурная студия reznikov-studio.ru.
Почему важно разрабатывать инженерный проект дома
Практически все проблемы при дальнейшей эксплуатации дома после его ввода возникают в следствии неправильного проектирования инженерного проекта коммуникаций или нарушений при монтаже систем.
Отсутствие инженерного проекта или пренебрежение требованиями документации и расчетов чреваты некорректным функционированием коммуникаций дома и постоянными проблемами то с одной, то с другой инженерной системой.
В инженерном разделе проекта детально отображаются все особенности коммуникаций, обеспечивающих комфортность эксплуатации жилья.
В проект коммуникационных домовых сетей обычно входит:
- Отопление — расчет мощности и выбор системы отопления.
- Вентиляция и кондиционирование — разработка системы воздухообмена с дальнейшим выбором оборудования для монтажа.
- Водоснабжение и канализация — схемы подачи горячей и холодной воды и выбор соответствующей сантехники и труб.
- Электроснабжение — план размещения розеток, выключателей и осветительных приборов, расчетная нагрузка и определение количества кабелей и элементов освещения.
Этапы инженерного проекта дома
Инженерный проект дома — основа комфортного и безопасного жилья. Инженерный проект — это набор чертежей с информацией о структуре и содержании всех важнейших систем жизнеобеспечения дома.
В проекте подробно описано:
- Какие приборы и материалы и в каком количестве необходимы для проведения коммуникаций во всем доме;
- Как будут монтироваться все составляющие инженерного оснащения;
- Как системы будут функционировать в дальнейшем.
Проектирование дома, в том числе и сети коммуникаций, решает ряд важных задач-соответствие будущего здания запланированным нагрузкам, надежное функционирование систем отопления и водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, продуманная планировка и дизайн, долговечность и надежность эксплуатации.
Инженерный проект включает чертежи, расчеты и инструкции для строительства дома.
Начинать строительство без инженерного проекта крайне не рекомендуется. Документ все равно потребуется: без него объект нельзя будет ввести в эксплуатацию.
Отсутствие инженерной документации может отражаться на сроках строительства дома: они могут затягиваться или прекратиться вовсе.
Ведь монтажники опираются в процессе выполнения работ на необходимую информацию в инженерной документации, схемы монтажа, количество необходимых материалов и последовательность исполнения работ.