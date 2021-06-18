Что такое инженерные изыскания. Виды исследований

Этот вид исследований необходим при постройке любого объекта. Особенно это касается жилых зданий. Возведение чего бы то ни было обязательно должно проводиться в соответствии с определёнными стандартами и требованиями. Всестороннее обследование местности под постройку позволяет не только правильно составить план строительства, но и напрямую влияет на выбор строительных материалов, да и суть проекта в целом.

Качественный проект строительства здания может быть разработан только на основе достоверных данных, полученных в результате инженерных исследований.

Инженерные изыскания подразделяются на несколько видов, каждый из которых должен быть проведён для успешного прохождения всех этапов проектирования сооружения.

Без этих данных невозможно рассчитать параметры фундамента – тип, ширину и глубину, да и вообще определить, подходит ли выбранное место для застройки конкретного объекта. От полноты проведённых исследований напрямую зависит качество, прочность, устойчивость и долговечность возводимого объекта.

Такой вид обследований для строительства обычно проводится компанией-проектировщиком (иногда с привлечением сторонних подрядчиков) и занимает по времени от 2 недель. Работы могут проводиться с разной степенью глубины исследований, которая определяется типом возводимого здания.

Виды инженерных изысканий

Различают следующие виды таких исследований:

1. Геологическая разведка и исследование местности – инженерно-геологическое обследование. Сюда входят обнаружение грунтовых вод, изучение грунта, состава почв и т. д. Проводятся они для выбора корректного места под закладку фундамента и определения его параметров. Определяют риски строительства здания в том или ином месте и выявляют возможные проблемы с усадкой постройки. Результат этих исследований позволяет проектировщику верно рассчитать параметры строения и дать заказчику определённые гарантии, что с его домом ничего не случится. Это одно из самых важных обследований для строительства.

2. Инженерно-геодезические проработки. Геодезические работы, включающие в себя составление разметки, топографических планов и прочее, направлены на точность переноса проекта с бумаги на местность. Проводятся они для корректного расположения основного объекта и дополнительных сооружений относительно друг друга и местности вокруг. Непосредственно влияют на правильность подведения коммуникаций и инженерных сетей к зданию.

3. Инженерно-экологические обследования. Работы охватывают исследование экологии в районе предполагаемого места строительства, выяснение влияния окружающей среды на будущий объект, а также возможное негативное влияние будущих построек и особенностей их эксплуатации на экологию местности.

Необходимы они как в случае возведения объектов, способных повредить окружающей среде, так и наоборот, когда плохая экология может негативно влиять на эксплуатацию сооружения или использованию его по назначению.

Касается это различных производств, особенно химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Такой вид работ для строительства выполняются с максимальной тщательностью и ответственностью.

4. Инженерно-геофизический поиск – это геофизические исследования грунта, почв, подземных вод. Наряду с геологическими изысканиями, этот вид исследований направлен на анализ и изучение физических свойств земной коры, особенностей её состава и наличия в ней тех или иных веществ.

Применяются подобные изыскания для разработки различных месторождений и скважин, и позволяют правильно рассчитать целесообразность и себестоимость добычи минералов и природных ресурсов в том или ином месте.

Инженерные изыскания накануне начала возведения объектов недвижимости должны быть выполнены с высокой степенью ответственности. Достоверные данные, полученные в ходе работ, и прогнозы, составленные на их основе, обеспечат успешное проектирование и дальнейшее строительство и эксплуатацию объекта.