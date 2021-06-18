Что такоео инженерные изыскания. Виды исследований
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Что такое инженерные изыскания. Виды исследований

18 июня 2021

Этот вид исследований необходим при постройке любого объекта. Особенно это касается жилых зданий. Возведение чего бы то ни было обязательно должно проводиться в соответствии с определёнными стандартами и требованиями. Всестороннее обследование местности под постройку позволяет не только правильно составить план строительства, но и напрямую влияет на выбор строительных материалов, да и суть проекта в целом.

Качественный проект строительства здания может быть разработан только на основе достоверных данных, полученных в результате инженерных исследований.

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Инженерные изыскания подразделяются на несколько видов, каждый из которых должен быть проведён для успешного прохождения всех этапов проектирования сооружения.

Без этих данных невозможно рассчитать параметры фундамента – тип, ширину и глубину, да и вообще определить, подходит ли выбранное место для застройки конкретного объекта. От полноты проведённых исследований напрямую зависит качество, прочность, устойчивость и долговечность возводимого объекта.

Такой вид обследований для строительства обычно проводится компанией-проектировщиком (иногда с привлечением сторонних подрядчиков) и занимает по времени от 2 недель. Работы могут проводиться с разной степенью глубины исследований, которая определяется типом возводимого здания.

Виды инженерных изысканий

Различают следующие виды таких исследований:

1. Геологическая разведка и исследование местности – инженерно-геологическое обследование. Сюда входят обнаружение грунтовых вод, изучение грунта, состава почв и т. д. Проводятся они для выбора корректного места под закладку фундамента и определения его параметров. Определяют риски строительства здания в том или ином месте и выявляют возможные проблемы с усадкой постройки. Результат этих исследований позволяет проектировщику верно рассчитать параметры строения и дать заказчику определённые гарантии, что с его домом ничего не случится. Это одно из самых важных обследований для строительства.

2. Инженерно-геодезические проработки. Геодезические работы, включающие в себя составление разметки, топографических планов и прочее, направлены на точность переноса проекта с бумаги на местность. Проводятся они для корректного расположения основного объекта и дополнительных сооружений относительно друг друга и местности вокруг. Непосредственно влияют на правильность подведения коммуникаций и инженерных сетей к зданию.

3. Инженерно-экологические обследования. Работы охватывают исследование экологии в районе предполагаемого места строительства, выяснение влияния окружающей среды на будущий объект, а также возможное негативное влияние будущих построек и особенностей их эксплуатации на экологию местности.

Необходимы они как в случае возведения объектов, способных повредить окружающей среде, так и наоборот, когда плохая экология может негативно влиять на эксплуатацию сооружения или использованию его по назначению.

Касается это различных производств, особенно химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Такой вид работ для строительства выполняются с максимальной тщательностью и ответственностью.

4. Инженерно-геофизический поиск – это геофизические исследования грунта, почв, подземных вод. Наряду с геологическими изысканиями, этот вид исследований направлен на анализ и изучение физических свойств земной коры, особенностей её состава и наличия в ней тех или иных веществ.

Применяются подобные изыскания для разработки различных месторождений и скважин, и позволяют правильно рассчитать целесообразность и себестоимость добычи минералов и природных ресурсов в том или ином месте.

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Инженерные изыскания накануне начала возведения объектов недвижимости должны быть выполнены с высокой степенью ответственности. Достоверные данные, полученные в ходе работ, и прогнозы, составленные на их основе, обеспечат успешное проектирование и дальнейшее строительство и эксплуатацию объекта.



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