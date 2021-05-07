Что такое займ под залог птс и где его взять

Ситуации, когда внезапно возникает необходимость в деньгах, знакомы, должно быть, каждому. Первое решение проблемы, которое приходит на ум – занять у родственников или друзей. Однако необходимая сумма может существенно превышать ту, которой располагают близкие люди, и тогда приходится обращаться за помощью финансовых организаций, предоставляющих займы.

Один из наиболее популярных вариантов получения средств у кредитора – займ под залог ПТС. В чем же заключается суть займа под залог ПТС, в чем выгода такой услуги для заемщика, и какие организации готовы ее предоставить?

Особенности процедуры займа под залог ПТС

Говоря обобщенно, процедура займа под ПТС представляет собой заключение договора займа под залог транспортного средства.

При этом автомобиль продолжает находиться в собственности клиента, но в период срока кредитования пребывает в залоге. В случае неисполнения соглашения о предоставлении ссуды со стороны заемщика, машина переходит во владение компании-кредитора.

Такой вид кредитования сопряжен с существенными рисками кредитора, ведь в процессе эксплуатации транспортного средства оно может упасть в рыночной стоимости.

Любая организация, занимающаяся предоставлением займов под залог ПТС, обязывает заемщика предварительно оформить страховку на машину.

Размер суммы, которую готовы предоставить финансовые организации под залог авто, не превышает 70% от стоимости автомобиля. Некоторые кредиторы помимо ПТС могут потребовать предоставление справки с места трудоустройства, подтверждающей наличие дохода.

Как правило, такое требование распространяется на оформление ссуды под авто премиум-сегмента.

Где получить займ под залог ПТС

В зависимости от того, кто выступает кредитором, условия предоставления ссуды будут иметь характерные особенности.

Банки. Для того чтобы получить займ в банке, необходимо подготовить справку о доходах, при этом непрерывный стаж на последнем месте работы должен составлять не менее года. Особую роль в принятии банком решения о предоставлении ссуды играет кредитная история клиента.

Микрофинансовые организации. Если получить займ в банке не удалось, можно обратиться в МФО, где готовы предоставить ссуду под залог авто сроком до одного года с возможностью пролонгации.

Кредитно-потребительские кооперативы. Такие организации представляют собой объедение юридических или физических лиц на основании какого-либо признака, будь то сфера деятельности или территориальная принадлежность. КПК имеют право предоставления займа под залог авто, но исключительно членам кооператива, регулярно производящим отчисления на счет организации.

Автоломбарды. Процесс оформления ссуды в автоломбарде существенно упрощен в сравнении с банковскими процедурами, и не требует чистой КИ, и подтверждения дохода. Однако, процентная ставка, предлагаемая подобными организациями, значительно выше.

Независимо от того, какая из организаций будет выбрана для получения займа под залог ПТС, важно внимательно изучить договор.

Обращаться за ссудой следует лишь в те компании, что имеют репутацию надежного кредитора.