Что такое холодильный винный шкаф, какие есть виды и особенности выбора

Ценители напитков рано или поздно начинают задумываться о том, как правильно хранить напитки, имеющиеся в частной коллекции, или же планируемые для подачи в кафе или ресторанах.

При отсутствии погреба большого размера, отличным выходом станет использование винного шкафа холодильника. Он даст возможность в полной мере сохранить полученный вкус напитка, чтобы насладиться им в любой момент. Заказать изготовление винных шкафов в Москве по своим размерам можно на сайте shimogroup.ru.

Особенности винного холодильника.

Благодаря собственному устройству, холодильник может обеспечить сохранность положенного в него напитка по всем показателям:

Темнота. Отсутствие освещения и влияния ультрафиолетовых лучей дадут возможность предотвращения окисления, изменяющего цвет и вкус. Защиту от них обеспечивают тонированные стекла;

Температурный режим. Самой оптимальной температурой для хранения вина будет +10…+14 градусов. При ней вино в полной мере раскроет свой вкусовой букет. Если же она будет слишком высокой, в вине получится ощутить только алкоголь, а при слишком низкой температуре вино не раскроет всех своих вкусовых качеств. Контроль температурного режима для замедления процессов брожения осуществляется особыми датчиками;

Вентиляция. Наличие подобной системы в шкафах, предназначенных для сохранения вина, позволяет предотвратить появление плесени и сторонних запахов;

Уровень влажности не должен опускаться ниже 50%, чтобы пробка не высохла, и внутрь бутылки не попал воздух. Оптимальным уровнем для поддержания в шкафу является от 75 до 80%;

Еще одним фактором большой важности, влияющим на сохранность, становится покой. Поскольку система охлаждения холодильника основана на компрессора, его закрепляют особым способом, без соприкосновения со стенками.

Виды холодильников для вина.

Имеются различные холодильные шкафы: назначением одних становится использование в домашних условиях, других – в кафе, барах и ресторанах. Выбор необходимо делать в зависимости от типа: в одних вино дозревает, в других – ожидает, пока его не откроют.

Согласно другой классификации, холодильники могут быть двух- и мультитемпературные. Первые предполагают хранение одновременно белого и красного вина в двух камерах. Второй тип холодильников предполагает хранение всех существующих видов вина, в зависимости от температурного режима.

Выбирать холодильник для вина следует в зависимости от вместимости, числа зон и режимов температуры, метода охлаждения, размеров корпуса и способа установки.