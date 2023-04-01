Что такое световой короб в рекламе и как их изготавливают?

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Эффективность наружной рекламы не проседает со временем. Фасадная вывеска, которая была выполнена из лайтбоксов, работает (привлекает клиентов) в режиме 24/7. В отличие от неона, лайтбокс обладает гораздо более продолжительным сроком эксплуатации (если лайтбокс собран на светодиодах, а не на люминесцентных лампах). Световые короба могут использования и в помещениях.

Давно разработаны инструкции по производству рекламных светотехнических изделий. Благодаря им, процесс сборки занимает минимум времени, обеспечивая необходимые технические характеристики. Заказывая ЛАЙТБОКС, следует обратить особое внимание на материалы, из которого он будет собран.

Преимущества световых коробов в наружной рекламе

Ввиду особого конструктива лайтбокса становятся доступными следующие плюсы:

светится только лицевая грань светотехнической конструкции;

свечение гарантированно привлекает внимание потенциальных клиентов;

на световой поверхности лайтбокса можно разместить не только текст, но и изображения;

лайтбокс является многоразовым (меняется изображение при необходимости на другое);

широкий диапазон габаритных исполнений.

Световой короб собирается из металлических частей и полимеров. Так, лицевая часть может быть выполнена из баннерной ткани, акрила, поликарбоната или полистирола. Механическая прочность изделия обеспечивается профилем (алюминиевым или пластиковым).

Кстати, полистирол – нежелательный материал даже для лайтбоксов, используемых внутри помещений, не говоря о применении на улице. Полистироловые изделия выжелчиваются со временем.

Материалы для боковых поверхностей

Рекламные изделия в соответствии с эскизом должны обладать неправильной, сложной формой. Достигается это использованием композитных алюминиевых материалов для боковых поверхностей лайтбоксов.

Примером такого материала служит алюкобонд. Он легко изгибается, создавая, в том числе округлые формы.

Алюминиевый профиль – самый распространённый материал для боковых поверхностей световых коробов, которые устанавливаются под открытым небом. Во-первых, алюминий обладает достаточной прочностью, чтобы обеспечить несущие характеристики всему изделию.

Во-вторых, алюминий обладает стойкостью к влаге – не возникает коррозии. В-третьих, алюминий относительно легко деформировать в нужную форму.

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В видео профессионал подробно расскажет о тонкостях создания лайтбоксов: