Что такое СУБД простыми словами
да придет идея думающему

Что такое СУБД простыми словами

26 января 2025

Что такое базы данных знают многие пользователи в интернете. Но часто можно встретить аббревиатуру СУБД, которая расшифровывается как система управления баз данных и предназначенная для наиболее оптимального использования БД. Программы помогают корректировать, добавлять, удалять файлы, обеспечивая максимальную защиту данных. Подробнее узнать про российские базы данных можно на сайте компании astra.ru.

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Функциональность и для чего нужна система управления баз данных

СУБД представляет собой совокупность программ, языки программирования, которые используются для управления базами данных, их изменения и администрирования.

Основными функциями данной системы являются следующие направления:

  • Настройка БД и прав доступа, установка необходимых фильтров. Есть возможность предоставить доступ с разным уровнем конфиденциальности.
  • Надежная защита от взлома, высокий уровень безопасности хранения данных.
  • Контроль изменений внутри системы. Предусмотрена возможность восстановления и создания новых конфигураций.
  • Необходимую информацию можно получить в удобном формате без лишних сведений. Все базы хранятся в определенной структуре, занимают минимум места.

Простыми словами СУБД – это набор программ для создания и управления различными базами данных.

Может использоваться в любых отраслях, экономит время на поиски и оптимизацию рабочих процессов.

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Разновидности СУБД

В зависимости от типа обрабатываемой информации, внутренней структуры СУБД классифицируются по следующим типам:

  • Реляционные. Данные представлены в виде таблиц с удобными идентификаторами, помогающие быстро находить нужную информацию (Oracle, mysql, mongodb, Redis и др.).
  • Документные. Включают всевозможные архивы, каталоги и т.д. Сведения хранятся в виде текста с особым синтаксисом.
  • Ключ-хранение.
  • Колоночные. Данные форматируются сразу в несколько колонок, что ускоряет поиск нужной информации в разы.
  • Графовые предусматривают различные варианты взаимосвязей отдельных файлов. Широко применяются в соцсетях.

По месту расположения различают локальные и распределенные.

Первые находятся на одном сервере, вторые могут занимать несколько, включая и облачные хранилища. Для максимальной защиты специалисты используют одновременно оба варианта.

Самым популярным языком программирования СУБД является SQL. Но можно встретить и иные виды (javascript), которые становятся актуальными при обработке большого потока информации.

Для разработчиков сайтов знания о СУБД становятся необходимыми и помогают оптимизировать процессы.



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