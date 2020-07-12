Что такое струбцины и их виды

Струбциной называют инструмент, который позволяет удерживать на столе или временно соединить друг с другом две или более деталей. Чаще всего струбцинами пользуются плотники, мебельщики. Детали из дерева могут быть лёгкими, но внушительными по объёму. А для равномерного и эффективного склеивания детали должны быть прижаты друг к другу на протяжении 24 часов. На рынке присутствует огромное множество разновидностей струбцин. Важно подчеркнуть, что универсальной струбцины нет и быть не может. Каждый вид направлен на решение конкретной задачи.

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Разновидности струбцин: наиболее востребованные на практике

Мебельщики, бондари, плотники в своей работе используют следующие струбцины:

F-образные;

G-образные;

пружинные;

ременные;

трубные;

автоматические;

угловые и др.

Пожалуй, самыми популярными струбцинами до сих пор остаётся G-образный тип. Они исполняются из металла. А это означает, что подобную оснастку вполне можно использовать не только в отношении дерева, но и с металлом (к примеру, для сварки двух или более деталей).

Торцевые струбцины тоже востребованы. К примеру, в процессе производства корпусной мебели требуется оформление торцов деталей. Делается это при помощи кромки. Она может быть как из ламинирующей плёнки, так и из ПВХ-профиля.

Качественно приклеить кромку из ПВХ невозможно без достаточного количества торцевых струбцин.

F-образные и ленточные струбцины

В некотором роде F-образную струбцину можно назвать «первой производной» от G-образной. Она может быть задействована ровно в тех же работах. Однако, явным преимуществом F-образного варианта является увеличенный ход нижней губы.

Ход может превышать 30 см. То есть, с F-образными струбцинами можно работать с более габаритными деталями.

Если и говорить о подобии универсальности, то ленточная струбцина обладает этой характеристикой. Она может стягивать не только идеально круглые объекты (бочку, например), но и варианты со более сложным конструктивом. Правда прочность стяжки будет иной.

В видео обозначены бюджетные струбцины для начинающего столяра: