Что такое СКУД и что к ней относится?

Система контроля и управления доступом (аббревиатура – СКУД) является важным звеном системы безопасности. В ее основе лежит техника и системы управления в электронной форме. Из них создана единая сеть.

Для функционирования системы разработано ПО. Одним из направлений деятельности является автоматизированный учет рабочего времени. Все необходимое для организации системы контроля доступа можно найти на сайте magazun.com.

Классификация СКУД

Всю систему классифицируют на несколько категорий:

сетевые (имеющие функцию расширения);

автономные (расширяемые/нерасширяемые);

простейшие.

Каждая из них обладает своим исключительным составом. Для простоты выделен основной состав этих систем.

Состав системы

В состав системы входят:

контроллеры;

идентификаторы;

считывающие идентификаторы устройства;

механизмы-исполнители;

автоматизированные рабочие места;

ПО, в которой содержится вся база данных и обрабатывается входная информация.

Теперь подробнее о каждом элементе.

Контроллер

Главная деталь. Отвечает за прием и обработку входящей информации, разрешая или запрещая вход. Осуществляет руководство устройствами-исполнителями. В нем есть вся необходимая информация.

Характеристики устройства:

рабочий режим (автономный или от сети);

совместимые считыватели;

возможность вести протокол событий;

поддержка расписаний для входа.

Индивидуальные идентификаторы, считывающие устройства

Разрешают доступ в помещение. Считыватели подключают к контроллеру. Их функция: получение информации от идентификатора. В качестве идентификатора могут выступать: биометрика, брелок Touch Memory, бесконтактная или магнитная карта.

Каждый идентификатор имеет код, существующий в одном экземпляре.

Механизмы-исполнители

Устройства для открывания или закрывания, соответственно обеспечивающие допуск или запрещающие его. В качестве примера можно привести запирающее устройство турникета.

Есть и дополнительные устройства для системы, которые делают ее работу надежной. Например, система открывания двери на расстоянии.

Автоматизированные рабочие места

ПО помогает в решении самых различных задач:

учитывать рабочее время сотрудников предприятия;

внесение в базу данных новых сотрудников и корректировок информации о уже находящихся в составе;

непрерывное наблюдение;

получение отчетов с разных точек контроля.

СКУД – незаменимая составляющая системы безопасности любого предприятия, независимо от его численности. Она позволяет обеспечивать дисциплину, вести учет кадров и бухгалтерии в автоматическом режиме. Значительно повышает качество работников отдела безопасности. Ее можно настроить под индивидуальные потребности предприятия.