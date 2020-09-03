Что такое шлакоблок, характеристики и из чего его делают

В строительстве сегодня применяется много материалов, однако наибольшее распространение получили только несколько. Одно из наиболее часто употребляемых изделий – шлакоблок, в правильном выборе которого поможет знание его особенностей и технологии изготовления. По выгодным ценам шлакоблок в Николаеве предлагает строительный магазин https://nikolaev.kub.in.ua/kladochnye-materialy/shlakoblok/.

Что собой представляет такое изделие

Это один из вариантов строительного камня. У него множество преимуществ, однако, пожалуй, наиболее существенным из них является то, что внутри него большая часть площади – пустая, что делает материал относительно дешевым.

При этом не стоит опасаться, что такие пустоты делают камень хрупким. Этот стройматериал надежен и уже давно применяется во множестве сфер. Причем он может быть использован как в жилищном строительстве, так и в промышленном, разумеется, в тех случаях, когда его применение допускается нормативами.

Каковы свойства шлакоблока

Есть три разновидности таких шлакоблоков. Они отличаются по сферам применения и свойствам. Во-первых, это шлакоблоки для создания фундаментов зданий, отличающиеся наибольшей выносливостью по отношению к нагрузкам.

Во-вторых, есть варианты для кладки перегородок и стен. Наконец, есть шлакоблоки, которые используются только для утепления и не подходят для выполнения несущих функций.

Все шлакоблоки отличаются недорогой себестоимостью производства, и массой, небольшой относительно габаритов, что обеспечивается пустотами. При этом качественный шлакоблок обязательно соответствует тому или иному нормативу по габаритам.

Из чего изготавливают шлакоблоки

Для создания такого изделия используется вибропрессование. Впрочем, также может использоваться и естественная усадка. Для этого применяются специальные формы, выполненные из шлакобетонного раствора.

В роли вяжущего материала используют цемент. Технология производства не является дорогостоящей, чем во многом обусловлена доступность таких строительных материалов.

Если требуется приобрести качественный шлакоблок, стоит обращаться только в компанию с проверенной репутацией. В противном случае можно столкнуться с неприятностями в виде неоригинального и некачественного товара. Так что перед покупкой стоит ознакомиться с тем, как оценивают продукцию компании и сервис те, кто уже что-то там приобретал.