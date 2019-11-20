Что такое сервисные сообщения вКонтакте и их использование в маркетинге

Отправки сервисных сообщений позволяют компаниям существенно сократить расходы на информирование своих клиентов, а также наладить с постоянными клиентами дешёвую двухстороннюю связь. Благодаря этой услуге компании становятся ближе к действительным и потенциальным клиентам. Сервисные рассылки в VK можно реализовать с помощью сервиса notify.by.

Реализация возможностей для бизнеса при использовании этой услуги в соцсети Вконтакте.

Отправка сервисных сообщений предоставляет бизнесу, такие возможности:

отправка текста объемом 2048 символов;

возможность использования в текстовом сообщении гиперссылки;

время доставки текстовых сообщений не превышает 1 минуту;

предоставление услуги приёма, а также отправки всех сообщений посредством веб-интерфейса.

Рассылка таких сервисных сообщений является совершенно новой услугой предоставляемой своим клиентам компанией TargetSMS.ru позволяющей рассылать транзакционные, а также сервисные рассылки всем клиентам Вконтакте.

Все сообщения отсылаются от представителей официальной группы компании с помощью только самого номера телефона, без необходимости ввода дополнительных контактных данных.

Сервисные сообщения возможно отсылать при наличии его на то согласия. Эта услуга помогает компании информировать своих клиентов об самых различных аспектах этой услуги таких, как:

статус заказов клиента;

баланс его счёта;

информацию о проведённых платежах;

подтверждение регистрации или авторизации.

Любым удобным для клиентов способом и при этом без взымания дополнительной платы за эти услуги.

Преимущества использования услуги сервисных сообщений в маркетинге.

Преимуществами использования этой услуги, являются:

приемлемая стоимость;

простота использования;

увеличение аудитории;

клиентская отдача;

креативность услуги.

Наиболее часто сервисные сообщения используют компании относящиеся к таким сферам бизнеса, как:

ресторанный бизнес;

туристические операторы и агентства;

интернет-издания СМИ;

крупные финансовые компании;

компании занимающиеся организацией различных мероприятий;

различные общественные организации.

Всем этим компаниям использование услуги сервисных сообщений помогает значительно повысить спрос на их товары или услуги, а значит помогает намного быстрее добиться успешности в нише своего бизнеса, и увеличить информирование потенциальных клиентов.