Что такое seo продвижение сайта простыми словами

На сегодняшний день практически любой бизнес предполагает наличие сайта в сети Интернет или хотя бы страницы на ином портале. Это позволяет расширить клиентскую базу и повысить уровень продаж товаров и услуг. Увеличить охваты помогает грамотное seo продвижение сайта.

Что это такое

SEO-продвижение сайта представляет собой комплекс мероприятий, направленный на улучшение результатов выдачи той или иной страницы портала в поисковых системах.

Он включает в себя следующие структурные элементы:

Анализ и выборка подходящих ключевых слов. Речь идёт об определении наиболее частых запросов, вводимых пользователем в процессе поиска тематического контента.

Подготовка качественного наполнения сайта. Обязательным этапом любой

SEO-оптимизации является создание контента, который отвечает сразу нескольким требованиям. Среди них наличие в своём составе того или иного количества ключевых слов, хорошая структурированность, а также достойное тематическое наполнение и полноценное раскрытие поднимаемой темы.

Техническая оптимизация. Здесь подразумевается отладка сайта таким образом, чтобы им было удобно пользоваться. Речь идёт о повышении скорости загрузки страниц и удобном расположении всех необходимых разделов.

Линкбилдинг. Под этим термином понимают расположение ссылок на продвигаемый сайт на других ресурсов. Это значительно повышает его привлекательность в глазах поисковых систем.

Качественное SEO-продвижение на сегодняшний день является одним из базовых условий успешного развития бизнеса.

Основные преимущества

SEO-продвижение позволяет решить сразу несколько важных задач.

Основными среди них являются:

Повысить трафик сайта. Чем больше людей ознакомится с содержимым портала, тем выше вероятность приобретения ими того или иного товара или услуги.

Увеличение конверсии. Качественный контент позволяет повысить доверие потребителей к содержимому сайта.

Улучшить репутацию. Выдача поисковыми системами портала на самые верхние позиции говорит о серьёзном подходе к развитию сайта. Компании, которые отображаются на первых местах всегда вызывают у пользователей уважение и вселяют уверенность в высокое качество предлагаемых товаров, услуг и просто к предоставляемой информации.

Благодаря SEO-оптимизации зачастую удаётся не только привлечь больше клиентов, но и сэкономить значительные средства на других рекламных мероприятиях.