Что такое сео аудит и что входит

С его помощью ресурс проверяется на ошибки, как сайт встраивается в требования поисковиков.

Он нужен сайту всегда. В рабочем состоянии покажет пути улучшения работы, планомерного роста. При наложении санкций автоматами поиска он нужен вдвойне. Для выхода из-под ограничений. В дальнейшем – для их обхода, и для профилактики. Услуги сео-аудита можно заказать на сайте https://green-seo.com.ua/ru/seo-audyt/

Особенности подхода

Проверки по SEO дают оценку, насколько эффективно работает ресурс в поисках.

Определяют существующий уровень, показывают направления – как оптимизировать поиск, убрать слабые звенья. Показать, как улучшать качество работы, привлекать и повышать потоки трафика.

После проверки станут видны направления, которые принесут прибыль и рост базы клиентов.

Откроются ниши, не приносящие никакого эффекта или приводящие к убыткам.

В деталях аудит выявит и принесет следующее:

Образ целевых клиентов, их характеристики;

Исходные данные для разработки проекта;

Текущие значения SEO характеристик;

Оптимизировать структуру метатегов и стратегических параметров;

Наберет (напарсит) обратные ссылки;

Дополнительную оптимизацию по профильному направлению, своей нише.

Алгоритм построения проверок по SEO

К началу работы аудиторам необходимо предоставить:

Заполненный бриф ответов на исходные вопросы аудиторов;

Первичная информация по объекту проверок, например, набор статистик и аналитики;

Предоставленные доступы в кабинеты веб-мастера и метрики, консоли и панели управления, которые касаются работы сайта.

Если была уже работа по SEO, старые отчеты тоже помогут. Там будут видны пробелы в работе, и не выполненные этапы.

Этапы проверок

Выполняются шаги по оптимизации:

Определение ниши и портрета целевой аудитории. Характеристики пола и возраста, дохода занятий, социальный и семейный статус, геолокация. Увлечения и предпочтения.

Изучаются конкуренты по аналитике Гугла и Яндекса. Выделение лучших и негативных характеристик.

Формирование ключевых запросов, индексированных ссылок.

Изучение существующего контента, его уникальности. Рекомендации по улучшению.

Изучение потоков трафика. Эффективные и невыгодные источники.

Аналитика по структуре сайта, наполнения и взаимодействия разделов, страниц.

Техническая часть. Работа с поиском. Интеграция с CMS, внешними ресурсами.

Разработка карт сайта.

Аудит внешней оптимизации. Как настроены внешние ссылки, взаимодействие с внешними ресурсами и сетями, публикация своего контента на внешних ресурсах.

Аудит повторяет алгоритм SEO оптимизации, без разработок, но с выдачей рекомендаций к таким разработкам и действиям.