Что такое сео аудит и что входит

С его помощью ресурс проверяется на ошибки, как сайт встраивается в требования поисковиков.
Он нужен сайту всегда. В рабочем состоянии покажет пути улучшения работы, планомерного роста. При наложении санкций автоматами поиска он нужен вдвойне. Для выхода из-под ограничений. В дальнейшем – для их обхода, и для профилактики. Услуги сео-аудита можно заказать на сайте https://green-seo.com.ua/ru/seo-audyt/
Особенности подхода
Проверки по SEO дают оценку, насколько эффективно работает ресурс в поисках.
Определяют существующий уровень, показывают направления – как оптимизировать поиск, убрать слабые звенья. Показать, как улучшать качество работы, привлекать и повышать потоки трафика.
После проверки станут видны направления, которые принесут прибыль и рост базы клиентов.
Откроются ниши, не приносящие никакого эффекта или приводящие к убыткам.
В деталях аудит выявит и принесет следующее:
- Образ целевых клиентов, их характеристики;
- Исходные данные для разработки проекта;
- Текущие значения SEO характеристик;
- Оптимизировать структуру метатегов и стратегических параметров;
- Наберет (напарсит) обратные ссылки;
- Дополнительную оптимизацию по профильному направлению, своей нише.
Алгоритм построения проверок по SEO
К началу работы аудиторам необходимо предоставить:
- Заполненный бриф ответов на исходные вопросы аудиторов;
- Первичная информация по объекту проверок, например, набор статистик и аналитики;
- Предоставленные доступы в кабинеты веб-мастера и метрики, консоли и панели управления, которые касаются работы сайта.
Если была уже работа по SEO, старые отчеты тоже помогут. Там будут видны пробелы в работе, и не выполненные этапы.
Этапы проверок
Выполняются шаги по оптимизации:
- Определение ниши и портрета целевой аудитории. Характеристики пола и возраста, дохода занятий, социальный и семейный статус, геолокация. Увлечения и предпочтения.
- Изучаются конкуренты по аналитике Гугла и Яндекса. Выделение лучших и негативных характеристик.
- Формирование ключевых запросов, индексированных ссылок.
- Изучение существующего контента, его уникальности. Рекомендации по улучшению.
- Изучение потоков трафика. Эффективные и невыгодные источники.
- Аналитика по структуре сайта, наполнения и взаимодействия разделов, страниц.
- Техническая часть. Работа с поиском. Интеграция с CMS, внешними ресурсами.
- Разработка карт сайта.
- Аудит внешней оптимизации. Как настроены внешние ссылки, взаимодействие с внешними ресурсами и сетями, публикация своего контента на внешних ресурсах.
Аудит повторяет алгоритм SEO оптимизации, без разработок, но с выдачей рекомендаций к таким разработкам и действиям.