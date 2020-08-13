Что такое сайт лендинг пейдж и как его создают

Большинство сайтов, которые создаются в наше время, преследуют коммерческие цели. Это интернет-магазины, официальные сайты различных компаний, которые продвигают, продают свои товары и услуги.

Есть отдельная категория продающих сайтов, которые называются лендинг-пейдж. Появились они относительно недавно, но быстро обрели популярность, т. к. маркетологи, как и сами предприниматели оценили их преимущества и возможности. Создание сайтов качественно и по доступным ценам можно заказать на сайте chesnokov.biz.

Что это такое

Это максимально простенький в техническом плане одностраничный ресурс, цель которого заключается в том, чтобы побудить пользователя совершить определенное действие:

купить товар или услугу

подписаться на что-то

скачать и установить приложение

сделать звонок

заказать Обратный звонок и не только

Но, именно в его простоте и заключается все преимущество. Человек – существо ленивое. И чем все проще и понятнее, тем лучше. Именно по этой причине постепенно с телефонов и компьютеров исчезли кнопки, появился голосовой набор и команды. Можно сказать, что лендинг-пейдж – это упрощенная версия стандартного сайта.

Представителю целевой аудитории, который является потенциальным покупателем, не нужно переходить на официальный сайт компании, читать о ее успехах, искать где каталог, находить в нем нужный раздел, товар или услугу. Все уже готово.

Ему достаточно просто кликнуть, совершить минимум действий, что существенно повышает шансы того, что покупка все-таки будет совершена. Именно в этом и заключается главная задача этих, на первый взгляд, простеньких страниц. Они являются мощным маркетинговым инструментом.

Как создать самостоятельно

Есть множество платформ и инструментов, позволяющих самостоятельно, даже новичкам, создать сайт, в том числе и в формате лэнинг-пейдж. При ограниченном бюджете можно воспользоваться этими инструментами.

Правда, никаких гарантий, что результат будет качественным, никто не дает. Да и дизайн получится шаблонным. Лучше всего, доверить разработку такой страницы профессионалам.

В техническом плане эта задача не сложная. Но, не стоит забывать про то, что страница продающая. Поэтому над ее разработкой должна поработать еще и профессиональные маркетологи. Именно в этом вся загвоздка.

А так можно было бы и самостоятельно создать такой сайт. Но, его нужно сделать продающим. Это не так просто, как кажется. Они подберут дизайн, изображения, количество кнопок и другие обязательные составляющие продающей страницы, чтобы сделать ее максимально эффективной и работающей.