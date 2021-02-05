Что такое сайт-лендинг и как его создают

Сайты в формате лендинг пейдж невероятно популярны в последние 10 лет. Преимущественно используются бизнесом. Стоимость и сроки их создания в техническом плане несложные. Главное, чтобы они включали в себя необходимые блоки. Заказать лендинг пейдж под ключ можно у опытных специалистов на сайте needpage.ru, подробности можно найти смотреть здесь.

Что это такое

В подавляющем большинстве случаев Landing Page – это одностраничный сайт, который посвящен какому-то товару, услуге, продукту, бренду или событию, например, концерту. На этой странице посетитель найдет всю ключевую информацию о предлагаемом продукте, сможет принять решение о том, нужен ли он ему и совершить целевое действие:

Купить

Заказать

Скачать и установить

Подписаться и так далее.

То есть цели могут быть разными.

Главное, чтобы как можно большое количество посетителей выполнило целевое действие.

Как создать Landing Page

Создать такой одностраничный сайт в наше время может даже тот, кто вообще ничего в этом не понимает.

В интернете есть все необходимые инструкции и инструменты. Либо, эту задачу следует доверить профессионалам, которые сделают все быстро, качественно и с гарантиями. Сам процесс создания Landing Page, включает в себя несколько этапов:

Определить цель лендинга. Что должен делать сайт?

Продавать, получать контакты, информировать пользователей о чем-то?

Определиться с параметрами целевой аудитории. Кто они – потенциальные клиенты? Какого они пола, возраста, чем занимаются, где живут и так далее.

Бенчмаркинг. Это анализ конкурентов. Необходимо зайти на сайты успешных конкурентов и изучить их. Бенчмаркинг не подразумевает копирование. Нужно придумать и сделать что-то, что будет еще лучше, интереснее и привлекательнее.

Составить список блоков, которые будут на сайте. Обязательно должны присутствовать: Презентация продукта, его описание, информация о компании, ответы на часто задаваемые вопросы, перечисление преимуществ, контактные данные и кнопка для заказа.

Написать текст для сайта. Это можно, теоретически, сделать самостоятельно, но лучше доверить профессионалам. Тест должен быть продающим, убеждающим, побуждающим выполнить целевое действие.

Услуги профессионалов

Если бы все было так просто, вряд ли бы компании и специалисты, предлагающие разработку Landing Page могли бы заработать себе на кусок хлеба.

С технической точки зрения, создать такой сайт совсем несложно. Даже новичок, если немного прошерстит интернет и изучит инструкции, сможет создать свою первую посадочную страницу. Этого мало. Необходимо грамотное оформление и содержание. А это под силу только профессионалам.