Изучаем английский язык в Америке

Американский английский и британский похожи, но не являются одинаковыми. В XVII –XVIII веках в США жили люди абсолютно разных национальностей, были там и люди, говорящие по-немецки, по-французски и многих других языках мира, но своего собственного языка в стране не было.

Так как обустройство страны только начиналось, людям требовался общий национальный язык, им стал Английский. Если Вы хотите овладеть одним из них, Вам достаточно ввести в поиске: школа английского на Оболони – результат не заставит себя долго ждать.

Тогда английский не был идеален, и даже в Англии люди разных представительств могли разговаривать по-разному. В Америку попал не английский высших чинов, а английский представителей крестьян и буржуазии.

Английский из Америки и из Англии, есть ли разница?

Определённо разница есть, но не особо большая. Английский в США стал еще более простым, чем тот, что пришёл из Англии.

Разница имеется в орфографии: например, написания -or и -our (Labor, а не labour), и –er вместо –re, (metre (Британия), meter (Америка)). Слов с разным написанием очень много, имеются и распространённые слова.

Лексика: Разница образовалось из-за разного взгляда на жизнь, и это не являлось единственным фактором, повлияло и то, что в Америке было говорящих на других языках, больше всего повлиял Испанский язык.

Грамматика: Американцы любят всё делать проще, не обошло это и язык. В разговоре с Американцем Вы услышите в большинстве слова времени Simple, а шанс того, что будет использован Perfect, очень мал.

Поэтому жители Англии считают Американцев невеждами из-за применения такого языка. Но, на самом деле, всё совсем наоборот, Англичане любят пренебрегать некоторыми правилами.

Существуют отличия, направленные так же на облегчение языка, но их большая часть присутствует лишь при разговоре. В фонетика есть различия и в использовании некоторых слов или же целых предложений.

Ask произносится [a:sk] в Англии и [əsk] – в США.

Есть и разница в ударениях слов, разная интонация. Англичане любят использовать много интонационных слов, а в США всего две: ровная и нисходящая. В Америке на фонетику большое влияние оказывает Испания.

Какой из английских стоит учить?

Выбор зависит целиком от Вас и Вашей цели. Если Вы планируете поездку в США, то, соответственно, и язык Вам надо учить Американский, а если в Англию – Британский

Будет хорошо, если Ваш преподаватель будет носителем одного из них. В начале обучения всех тонкостей Вы всё равно не усвоите.

Если Вы только начинаете учить язык, Вам необходимо изучить основу, а уже потом Вы будете осваивать все детали. Имея в запасе хоть какие-то знания, Вам будет проще учить Американский, нежели Британский.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о процессе изучения английского языка.