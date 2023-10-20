Что такое программный телефон

На сегодняшний день всё большим спросом пользуется софтфон телефония. Программный телефон представляет собой приложение, через которое пользователь может звонить и получать звонки с использованием интернет-соединения.

Чтобы пользоваться софтфоном, достаточно приобрести виртуальный номер и установить на любом устройстве приложение. После этого можно приступать к звонкам по любым номерам: мобильных операторов или стационарные номера.

Софтфон – что это

Это устройство имитирует телефон и предназначен для совершения и приема звонков, отправки сообщений.

Звонки передаются при помощи технологии voip, что в переводе означает передача голосовых обращений при помощи IP.

Так программное обеспечение может быть установлено на любое устройство. Если устройство не предназначено для совершения звонков, потребуется использование головной гарнитуры с микрофоном.

Для видеозвонков потребуется использование вебкамеры. При помощи использования софтфона можно использовать два варианта соединений: «компьютер – компьютер» и «компьютер-телефон».

Основные преимущества использования программного телефона

Среди основных достоинств можно выделить:

Экономичность. Для звонков не нужны дополнительные вложения для покупки нужного устройства. Достаточно использовать подручное оборудование: компьютер, телефон, планшет или ноутбук. У них должен быть выход к сети интернет. За использование программного обеспечения платить не нужно. Оплачивать нужно только стоимость исходящего звонка и IP-телефонию.

Мобильность. Считается одним из важных плюсов использования программных телефонов. После установки софтфона нет привязки к определенному месту, можно быть на связи в любом уголке мира.

Программный телефон можно подключить к виртуальной корпоративной АТС и использовать офисные функции при ведении бизнеса.

Функциональные возможности устройства нечем не отличаются от стационарного. Для удобства использования можно управлять очередью звонков, переадресовывать их и использовать другие полезные функции.

Внутри сети можно осуществлять бесплатные звонки. Для этого достаточно подключить программу к виртуальной АТС и создать единую корпоративную сеть. Такие звонки не будут тарифицироваться, и сотрудники смогут общаться совершенно бесплатно между собой.

В процессе использования программный телефон не имеет никаких ограничений по использованию функций и другим полезным опциям.