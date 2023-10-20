Что такое программный телефон
да придет идея думающему

Что такое программный телефон

20 октября 2023

На сегодняшний день всё большим спросом пользуется софтфон телефония. Программный телефон представляет собой приложение, через которое пользователь может звонить и получать звонки с использованием интернет-соединения.

Чтобы пользоваться софтфоном, достаточно приобрести виртуальный номер и установить на любом устройстве приложение. После этого можно приступать к звонкам по любым номерам: мобильных операторов или стационарные номера.

xlrjtytq

Софтфон – что это

Это устройство имитирует телефон и предназначен для совершения и приема звонков, отправки сообщений.

Звонки передаются при помощи технологии voip, что в переводе означает передача голосовых обращений при помощи IP.

Так программное обеспечение может быть установлено на любое устройство. Если устройство не предназначено для совершения звонков, потребуется использование головной гарнитуры с микрофоном.

Для видеозвонков потребуется использование вебкамеры. При помощи использования софтфона можно использовать два варианта соединений: «компьютер – компьютер» и «компьютер-телефон».

Основные преимущества использования программного телефона

gcpslweq

Среди основных достоинств можно выделить:

  • Экономичность. Для звонков не нужны дополнительные вложения для покупки нужного устройства. Достаточно использовать подручное оборудование: компьютер, телефон, планшет или ноутбук. У них должен быть выход к сети интернет. За использование программного обеспечения платить не нужно. Оплачивать нужно только стоимость исходящего звонка и IP-телефонию.
  • Мобильность. Считается одним из важных плюсов использования программных телефонов. После установки софтфона нет привязки к определенному месту, можно быть на связи в любом уголке мира.
  • Программный телефон можно подключить к виртуальной корпоративной АТС и использовать офисные функции при ведении бизнеса.
  • Функциональные возможности устройства нечем не отличаются от стационарного. Для удобства использования можно управлять очередью звонков, переадресовывать их и использовать другие полезные функции.
  • Внутри сети можно осуществлять бесплатные звонки. Для этого достаточно подключить программу к виртуальной АТС и создать единую корпоративную сеть. Такие звонки не будут тарифицироваться, и сотрудники смогут общаться совершенно бесплатно между собой.

В процессе использования программный телефон не имеет никаких ограничений по использованию функций и другим полезным опциям.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Павел: Можем также посоветовать логистическую компанию Эквивалент (eqvsl.ru) рассчитают и доставят груз из Китая
  • Анна: Какое удобрение не вредно собаке
  • елена: какой пароль фонда?
  • Леон: ваш комментарий
  • АЛЛА ГОРЯЧЕВА: Хочу выразить огромную благодарность за поставленные окна в квартире. Заказали окна в фирме ООО...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика